Як розрахувати податкову пільгу з податку на прибуток — Finance.ua

Як розрахувати податкову пільгу з податку на прибуток Вчора 19:12 — Особисті фінанси

Як розрахувати податкову пільгу з податку на прибуток

Платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та напрями їх використання. Про це нагадали податківці Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП.

Податкова пільга — передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 ПКУ (п. 30.1 ПКУ).

Порядок обліку сум податків і зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233. Цей Порядок є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до ПКУ не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

Актуальні на момент складання податкової декларації податкові пільги та їхні коди можна знайти у Довідниках пільг на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням

Як приклад, надаємо формули розрахунку типових видів податкових пільг.

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