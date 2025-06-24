Скільки людей за кордоном отримають шанс знову стати громадянами України — Шуляк Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Ухвалений у другому читанні законопроєкт № 11469 «Про множинне громадянство» очікує на підпис президента. Попри досить складний, але максимально детальний процес обговорення його усіх аспектів, законопроєкт було доопрацьовано до другого читання і ухвалено більше ніж 226 голосами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії «Слуга народу» Олени Шуляк в ефірі «Українського радіо».

За її словами, і опозиція, і прихильники законопроєкту знайшли спільну мову щодо нього, оскільки його метою є дати можливість мільйонам етнічних українців по всьому світу отримати українське громадянство без відмови від вже наявного паспорта.

«Це рішення відкриває реальні можливості для збереження зв’язку з тими, хто через війну або раніше був змушений покинути країну», — каже нардепка.

Шуляк наголосила, що наразі надважливо шукати теми, які не роз’єднують, а об’єднують українців.

«А питання множинного громадянства все ж таки об’єднує. У 1991 році в Україні проживало понад 50 мільйонів людей, зараз більше ніж 25 мільйонів українців розкидані по понад 100 країнах світу», — наголосила вона.

За її словами, механізм, який дозволяє етнічним українцям легально отримати український паспорт, особливо актуальний зараз, коли багато держав через війну спростили процедури набуття свого громадянства для українців. У результаті — десятки тисяч людей отримують іноземні паспорти, але при цьому не мають змоги зберегти зв’язок із Батьківщиною на офіційному рівні.

«Наші креативні, працелюбні українці, які зараз працюють не в Україні, повинні мати шанс мати український паспорт і повертатися — щоб їх нічого не стримувало», — заявила вона.

Олена Шуляк також спростувала ключові закиди опозиції щодо начебто «закритості» законопроєкту та відсутності громадських обговорень. За її словами, це не відповідає дійсності, адже документ проходив максимально відкриту і тривалу дискусію.

«Опозиція каже, що не було суспільного обговорення, що законопроєкт був політичним і просто швидко проголосований. Але це не так. Цей законопроєкт обговорювали і парламентські комітети, і експертне середовище, і громадянське суспільство. Він був визначений Президентом як невідкладний ще в серпні 2024 року. І лише через рік ми його ухвалили у другому читанні», — пояснила Шуляк.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.