Як розрахувати екстренний резерв коштів у разі втрати роботи — Finance.ua
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Як розрахувати екстренний резерв коштів у разі втрати роботи

Особисті фінанси
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Як розрахувати екстренний резерв коштів у разі втрати роботи
Як розрахувати екстренний резерв коштів у разі втрати роботи
Практику розрахунку та створення екстренного резерву в разі випадку втрати роботи застосовують багато людей.
Маючи достатній резерв, ви зберігаєте можливість оплати щомісячних витрат протягом певного періоду, доки не знайдете нову роботу, кажуть експерти Фінкульту.
Для ефективного розрахунку екстренного резерву покриття витрат у разі втрати роботи варто зробити декілька кроків.
По-перше, складіть докладний список ваших щомісячних витрат, включаючи оплату комунальних послуг, сплату за кредитами, орендні платежі, щоденні побутові витрати та інші обов’язкові платежі.
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Це допоможе розрахувати кількість коштів на покриття витрат у разі втрати роботи.
Потім визначте період, на який ви хочете мати забезпечення (наприклад, 3 місяці).
Фахівці рекомендують мати екстрений резерв, еквівалентний 3−6 місяцям щомісячних витрат, щоб витримати період без роботи чи інших фінансових труднощів.
Останній крок, помножте щомісячні витрати на кількість місяців, щоб дізнатись суму, яку ви плануєте мати як резервний фонд в разі втрати роботи.
Розрахунки допоможуть вам оцінити, як довго ви можете утриматися без роботи та скільки часу маєте для пошуку нового місця роботи.
Приділіть увагу резюме та навичкам пошуку роботи, щоб якнайшвидше знайти нове місце роботи.
Не забувайте про можливість використання різних фінансових інструментів для збільшення вашого фінансового резерву і зменшення фінансового стресу в непередбачуваних ситуаціях.
«Загалом, цей підхід дозволяє вам бути готовими до фінансових труднощів та забезпечити собі певний рівень фінансової безпеки.
Ця практика допомагає людям підготуватися до можливих фінансових викликів, збільшує їх фінансову стійкість та дозволяє ефективніше управляти фінансами у випадку непередбачених обставин", — зазначають експерти.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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