Як розраховуються зарплати і з чого вони складаються — Finance.ua

Як розраховуються зарплати і з чого вони складаються Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Як розраховуються зарплати і з чого вони складаються

Заробітна плата є ключовим мотиватором для більшості працівників. Експерти robota.ua простою мовою та зрозумілими прикладами пояснили , як саме проводиться розрахунок зарплат. Звісно, тонкощі в цій справі присутні, проте в переважній більшості випадків вона розраховується однаково.

Як власноруч порахувати зарплату

Для багатьох не секрет, що зарплату працівники отримують двічі протягом місяця. Дні виплати зарплати прописані в колективному договорі. Перша частина виплачується за перші 15 календарних днів поточного місяця, друга — за решту днів (все залежить від того, скільки днів має місяць).

Для прикладу візьмемо поточний місяць — серпень. За перші 15 календарних днів зарплата виплачується з 16 до 18 серпня, а вже за другу половину серпня — з 1 до 3 вересня.

Отже, перша частина зарплати за поточний місяць виплачується всередині місяця, а друга — на початку наступного.

Наприклад:

Ви отримуєте зарплату у розмірі 20 000 грн. У серпні ви відпрацювали повний місяць. Щоб розраховувати зарплату, потрібно її поділити на кількість робочих днів. У серпні — 23 робочі дні.

Отже, 20 000 грн/23 день = 869,57 грн. Це сума, яку ви отримуєте за один робочий день.



Щоб дізнатися зарплату, яку ви отримаєте за першу половину серпня , потрібно порахувати кількість робочих днів у першій половині місяця до 15 числа включно. Їх буде 11. Далі потрібно 11 робочих днів помножити на 869,57 грн, отримаємо 9 565,27 грн. Таку суму отримає працівник за першу половину серпня.

, потрібно порахувати кількість робочих днів у першій половині місяця до 15 числа включно. Їх буде 11. Далі потрібно 11 робочих днів помножити на 869,57 грн, отримаємо 9 565,27 грн. Таку суму отримає працівник за першу половину серпня. Щоб дізнатися, яку зарплату отримаєте за другу половину серпня , потрібно від окладу згідно штатного розпису (20 000 грн) відняти аванс за першу половину місяця — отримаємо розрахунок за другу половину серпня: 20 000 грн — 9 565,27 грн = 10 434,73 грн.



, потрібно від окладу згідно штатного розпису (20 000 грн) відняти аванс за першу половину місяця — отримаємо розрахунок за другу половину серпня: 20 000 грн — 9 565,27 грн = 10 434,73 грн. Щоб перевірити, чи все правильно порахували, потрібно додати дві частини зарплати: 9 565,27 грн + 10 434,73 грн = 20 000 грн.



Важливо! Від нарахованої зарплати віднімається військовий збір — 1,5% та податок на доходи фізичних осіб — 18% (20 000 грн — 1,5% та 20 000 грн — 18%). Це і є заробітна плата, яку ви отримаєте на руки.

Розрахунок зарплати в період відпустки, лікарняного, відрядження

У разі, якщо ви були у відпустці, на лікарняному чи у відрядженні, то розрахунок зарплати не відрізняється. Проте за дні, які ви пропустили, зарплату не отримуєте. А отримуєте виплату відпускних, лікарняних, кошти на відрядження, які розраховуються відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати

Наприклад, ви були у відпустці з 16 до 22 серпня, на цей період випадає 5 робочих днів. Всього в місяці буде 18 робочих днів, тобто оклад 20 000 грн ділимо на 23 робочих дні в місяці та множимо на 18 відпрацьованих робочих днів, отримуємо 15 652,17 грн — оклад за серпень, не враховуючи 5 днів відпускних, які розраховуються і виплачуються відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати

Важливо. При розрахунку зарплати потрібно враховувати вид та сферу діяльності, наприклад, шкідливі умови праці, понаднормові роботи, робота в нічний час, вихідний день, робота на забрудненій території. Для таких видів робіт зарплата розраховується по-іншому. І, звісно, мова йде про офіційну зарплату.

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