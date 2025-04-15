Як розраховується ціна під час оформлення каско — Finance.ua

Як розраховується ціна під час оформлення каско Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Як розраховується ціна під час оформлення каско

Якщо ви лише сідаєте за кермо і це ваше перше авто — будьте готові до дещо вищих цін на оформлення каско. Річ у тому, що молоді та недосвідчені водії часто стикаються з вищими тарифами через потенційно вищий ризик ДТП. Водії з бездоганною історією без аварій можуть купити каско дешевше.

Про це йдеться в нашій статті:

Коли обиратимете страхову компанію, то зверніть увагу на кілька складових:

Репутацію компанії — відгуки клієнтів та рейтинг страховика. Швидкість виплат — як швидко компанія компенсує збитки. Середній термін виплат у порядних страховиків становить 5−10 днів від дня складання страхового акту. Доступні тарифи — різниця в умовах страхування може суттєво впливати на ціну. Франшизу — варто перевірити, які ризики покриваються без доплат.

Щодо франшизи: чим вона вища, тим дешевший поліс. І навпаки — нульова франшиза суттєво підвищує ціну. Водіям-початківцям бажано купувати цю страховку з «нульовою франшизою», а також обирати договір, який передбачає широкий спектр підтримки.

Перед укладенням договору страхування варто з’ясувати, яким чином здійснюватиметься виплата у разі страхового випадку — одноразово чи частинами, а також хто стане отримувачем коштів: ви як застрахована особа або ж сервісний центр, що виконуватиме ремонт автомобіля.

Не менш важливим є питання вибору СТО для ремонту: чи обов’язково звертатися до авторизованого сервісу страхової компанії, чи ви маєте право самостійно обрати майстерню. Окремо варто уточнити, чи враховуватиметься «коефіцієнт зношення», оскільки він може суттєво зменшити суму компенсації залежно від віку транспортного засобу.

Якщо автомобілем користуються кілька осіб, слід перевірити, як це має бути відображено у страховому договорі.

Також дізнайтеся, які терміни встановлено для повідомлення страхової компанії про незначні пошкодження, наприклад, подряпини чи пошкодження дзеркала. Враховуйте, що такі строки визначаються страховиком індивідуально і можуть відрізнятися в різних договорах.

Ну і звісно, куди ж без загального договору… Детально вивчайте кожен пункт договору аби потім не було претензій. Наприклад, деякі страхові можуть визначати на свій розсуд, чи виплачувати вам компенсацію, якщо машина була викрадена з гаража чи стоянки з охороною. Тобто там, де ризик угону є мінімальним.

Є страхові, які зазначають, що не компенсують вартість пошкодженого лобового скла чи ціну додаткового обладнання, встановленого в автівці. Тож, читаючи договір, варто бути прискіпливим до кожної з деталей, які прописані.

Запитайте про бонуси, знижки або спеціальні пропозиції. Чи може їх надати страхова? Якщо — так, то на яких умовах і що для цього треба? Наприклад, компенсація евакуації з місця ДТП, оплата готелю, якщо аварія сталася в іншому місті, прокат автомобіля на час ремонту тощо. Утім, й тут варто бути уважним, адже евакуацію вам можуть компенсувати до якоїсь межі, а все, що вище — ви оплатите самостійно. Так само може бути й з іншими складовими.

Якщо ви оформили автоцивілку та каско, то отримати виплату у разі страхового випадку за обома полісами не вдасться — збиток покриють за вигіднішим страховим полісом, зазвичай це каско.

До речі, також особливу увагу звертайте на ціну. Тут важливо дотримуватися середини — не варто обирати найдешевшу пропозицію на ринку, але й не треба думати, що висока ціна полісу — гарантія вдалого вибору. Саме про те, від чого залежить ціна каско та як вона формується, ми поговоримо далі.

Як розраховується ціна на каско і від чого вона залежить

Насамперед, ціна каско залежить від наступних факторів:

вартість авто — чим дорожча машина, тим вищий тариф;

вік і стан автомобіля — нові авто страхуються дорожче, однак із часом ціна може знижуватися;

місце реєстрації — у великих містах страхування коштує більше;

історія водія — безаварійне водіння може знизити тариф;

додаткове покриття — вплив на ціну каско можуть мати додаткові опції, за які ви вирішили заплатити. Наприклад, поліс, який покриває випадки крадіжки чи вандалізму, зазвичай коштує більше, проте забезпечує кращий захист;

франшиза — сума, яку водій оплачує самостійно при страховому випадку (чим вона більша, тим дешевший поліс).

В середньому, вартість каско в Україні становить від 3% до 7% від ринкової вартості автомобіля на рік.

Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.