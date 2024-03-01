Як розпізнати скручування пробігу: поради для водіїв — Finance.ua

Як розпізнати скручування пробігу: поради для водіїв Сьогодні 05:04 — Технології&Авто

Як розпізнати скручування пробігу: поради для водіїв

Купівля вживаного автомобіля може бути вигідним рішенням, проте важливо бути обережним і уникати потенційних шахрайських ситуацій. Один із таких випадків — скручування пробігу, коли продавець спотворює фактичну кількість пройдених кілометрів.

Зрозуміти, чи був пробіг змінений, може бути складно, але є кілька ознак, на які варто звернути увагу. Експерти порталу Твоя машина розповіли про основні ознаки скрученого пробігу і дали поради, як не стати жертвою шахраїв під час вибору вживаного автомобіля.

Косметична зношеність

Перевірте стан кузова, бамперів, фар, дверей і днища. За наявності невідповідностей між загальним станом автомобіля та заявленим пробігом, можливо, це свідчить про скручений пробіг.

Математичний розрахунок

Попросіть продавця розповісти про історію експлуатації автомобіля. Якщо середній річний пробіг, розрахований на основі цих даних, суттєво відрізняється від поточного пробігу, це може вказувати на можливість скручування пробігу.

Записи з технічного обслуговування

Уважно вивчіть записи з обслуговування, зазначені в сервісній книжці. Якщо спостерігається пропуск обов’язкових технічних оглядів або кілометраж при кожному обслуговуванні видається невідповідним, це може бути ознакою маніпуляцій із пробігом.

Інтернет-дослідження

Перевірте VIN-код автомобіля в базах даних, доступних в інтернеті. Це допоможе переконатися, що надана інформація про пробіг відповідає даним, зареєстрованим у державних базах.

Внутрішній огляд

Проведіть ретельний огляд автомобіля як усередині, так і зовні. Вивчіть стан салону, рульового колеса, педалей та інших елементів інтер'єру. Якщо автомобіль має низький пробіг, але інтер'єр виглядає сильно зношеним, це може бути ознакою скрученого пробігу.

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