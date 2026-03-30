Як розпізнати шахрая — поради Rakuten Viber

Найкращий захист від шахраїв — діяти на випередження
93% українців стикалися з кібершахраями або чули про такі випадки від свого оточення. Водночас зростає рівень обізнаності користувачів у сфері кібербезпеки: якщо у 2025 році таких було 39%, то у 2026-му — вже 52%.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.

Як виявити шахрая до контакту

Найкращий захист від шахраїв — діяти на випередження. Щоби розпізнати зловмисника ще до його звернення, варто:
  1. Увімкнути автоматичну перевірку на спам. Rakuten Viber сканує повідомлення від невідомих контактів з адресами пошти чи посиланнями та виявляє шкідливий вміст. Також функція перевіряє, чи надійшло повідомлення від потенційного спамера. Щоби ввімкнути налаштування, потрібно перейти до Додатково → Параметри → Конфіденційність → Автоматична перевірка на спам.
  2. Увімкнути запити на повідомлення. Так усі повідомлення від невідомих контактів потраплятимуть в окрему папку, яку можна очистити, не перечитуючи вміст. Щоби це зробити, перейдіть до Додатково → Параметри → Конфіденційність → Запити на повідомлення.
  3. Увімкнути ідентифікацію абонентів. Автоматично позначайте дзвінки від невідомих номерів як потенційно безпечні або небезпечні через спам або шахрайство. Ввімкнути ідентифікацію абонентів можна в меню Додатково → Параметри → Виклики й повідомлення → Ідентифікація абонентів.
  4. Звертати увагу на блакитну галочку. Блакитна галочка біля назви контакту вказує, що він пройшов верифікацію Viber. Так користувачі можуть бути впевнені, що спілкуються зі справжнім магазином або брендом, а не підробкою зловмисників.

Ознаки шахрайських повідомлень

Хоча кожна шахрайська схема має свої особливості, їх обʼєднує спільний «почерк». Якщо знати ці деталі, розпізнати звернення стає простіше. Зокрема у зверненнях часто зустрічаються:
  • помилки та нелогічна побудова речень — неточності в граматиці, пунктуації, надто рекламні чи недолугі речення можуть вказувати на зловмисника;
  • штучний поспіх та емоційний тиск — шахраї нерідко маніпулюють почуттями: від пропозиції не впустити вигоду («Тільки для вас! Остання одиниця товару зі знижкою 90%») до паніки через можливу втрату коштів. В обох випадках мета одна — створити стресову ситуацію, де немає місця для критичної оцінки;
  • підозрілі посилання та вкладення — лінки від шахраїв часто виявляються фішинговими. Їхня мета — отримати доступ до даних одразу після кліку чи завантаження файлу. Варто прискіпливо ставитися до будь-яких матеріалів від незнайомих контактів і завжди перевіряти наявність «https» на початку адреси — це базовий індикатор того, що з’єднання із ресурсом захищене.

Як діяти у разі шахрайського звернення

Найкращий спосіб уберегти себе від майбутніх подібних звернень — заблокувати зловмисника. Для цього оберіть потрібний чат → натисніть значок інформації (Android) або назву чату (iOS) угорі екрана → Інформація про чат → Блокувати цей контакт.
Користувачі також можуть подати скаргу команді Viber — це допомагає модераторам блокувати шахраїв і вдосконалювати механізми фільтрації.
За матеріалами:
Finance.ua
