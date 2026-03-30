93% українців стикалися з кібершахраями або чули про такі випадки від свого оточення. Водночас зростає рівень обізнаності користувачів у сфері кібербезпеки: якщо у 2025 році таких було 39%, то у 2026-му — вже 52%.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber

Як виявити шахрая до контакту

Найкращий захист від шахраїв — діяти на випередження. Щоби розпізнати зловмисника ще до його звернення, варто:

Увімкнути автоматичну перевірку на спам. Rakuten Viber сканує повідомлення від невідомих контактів з адресами пошти чи посиланнями та виявляє шкідливий вміст. Також функція перевіряє, чи надійшло повідомлення від потенційного спамера. Щоби ввімкнути налаштування, потрібно перейти до Додатково → Параметри → Конфіденційність → Автоматична перевірка на спам. Увімкнути запити на повідомлення. Так усі повідомлення від невідомих контактів потраплятимуть в окрему папку, яку можна очистити, не перечитуючи вміст. Щоби це зробити, перейдіть до Додатково → Параметри → Конфіденційність → Запити на повідомлення. Увімкнути ідентифікацію абонентів. Автоматично позначайте дзвінки від невідомих номерів як потенційно безпечні або небезпечні через спам або шахрайство. Ввімкнути ідентифікацію абонентів можна в меню Додатково → Параметри → Виклики й повідомлення → Ідентифікація абонентів. Звертати увагу на блакитну галочку. Блакитна галочка біля назви контакту вказує, що він пройшов верифікацію Viber. Так користувачі можуть бути впевнені, що спілкуються зі справжнім магазином або брендом, а не підробкою зловмисників.

Ознаки шахрайських повідомлень

Хоча кожна шахрайська схема має свої особливості, їх обʼєднує спільний «почерк». Якщо знати ці деталі, розпізнати звернення стає простіше. Зокрема у зверненнях часто зустрічаються:

помилки та нелогічна побудова речень — неточності в граматиці, пунктуації, надто рекламні чи недолугі речення можуть вказувати на зловмисника;

штучний поспіх та емоційний тиск — шахраї нерідко маніпулюють почуттями: від пропозиції не впустити вигоду («Тільки для вас! Остання одиниця товару зі знижкою 90%») до паніки через можливу втрату коштів. В обох випадках мета одна — створити стресову ситуацію, де немає місця для критичної оцінки;

підозрілі посилання та вкладення — лінки від шахраїв часто виявляються фішинговими. Їхня мета — отримати доступ до даних одразу після кліку чи завантаження файлу. Варто прискіпливо ставитися до будь-яких матеріалів від незнайомих контактів і завжди перевіряти наявність «https» на початку адреси — це базовий індикатор того, що з’єднання із ресурсом захищене.

Як діяти у разі шахрайського звернення

Найкращий спосіб уберегти себе від майбутніх подібних звернень — заблокувати зловмисника. Для цього оберіть потрібний чат → натисніть значок інформації (Android) або назву чату (iOS) угорі екрана → Інформація про чат → Блокувати цей контакт.

Користувачі також можуть подати скаргу команді Viber — це допомагає модераторам блокувати шахраїв і вдосконалювати механізми фільтрації.

