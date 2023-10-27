Як розкрутити мобільний застосунок — найкращі стратегії просування від експерта Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Як розкрутити мобільний застосунок — найкращі стратегії просування від експерта

До 2026 року прогнозується 181 млрд завантажувань мобільних застосунків через App Store та Google Play: із них 38 млрд припадатиме на App Store, а 143 млрд — на Google Play.

Як успішно розвивати свій мобільний застосунок та на що звертати увагу? Про це розповів CEO RadASO Дмитро Снігір під час найбільшої онлайн-конференції про digital, trafic, affiliate — ROMI , що відбулася 25 жовтня.

«Ринок розвивається, ринок зростає: прогнозується 4,7% зростання до 2026 року. Якщо дивитися на темпи зростання платформи Google Play, то вона зростатиме швидше, порівняно з App Store — 5,2% проти 2,9%», — зазначив експерт.

Проте якщо подивитися на фінансову сторону, то до 2026 року користувачі витратять на цих платформах 233 млрд доларів: 161 млрд доларів (+13,7%) в AppStore та 72 млрд доларів (+8,9%) у Google Play.

«Це більше ніж ВВП України. І звертаю увагу, що основний дохід знаходиться в App Store він генерує більше revenue, ніж Google Play. Причина — у Google Play більшість застосунків є безкоштовними, а монетизація знаходиться всередині них», — зауважив Снігір.

App Market. Країни-лідери:

Індія (2% App Store, 98% Google Play);

Сполучені Штати Америки (63% проти 37%);

Бразилія (9% проти 91%);

Індонезія (3% проти 97%);

росія (22% проти 78%);

Мексика (10% проти 90%);

В'єтнам (21% проти 79%);

Туреччина (17% проти 83%);

Японія (61% проти 39%);

Великобританія (по 50%).

У середньому розподіл по цих країнах між App Store та Google Play становить 26% проти 74%.

Тренди 2023 року:

AІ відіграватиме більш значну роль. TikTok і Apple — те, куди варто інвестувати. Користувальницький досвід відіграватиме все більш важливу роль у просуванні. Персоналізації - це ключ до успіху.

«Часто відбувається така історія: дослідили ринок та конкурентів, придумали концепцію, вклали 200 тис. — 400 тис. доларів у розробку застосунку, зробили реліз.

Водночас немає ніякої маркетинг стратегії, хоча дуже потрібні інсайти. Хто про нас дізнався? Ніхто. На що надія? На вірусну продуктову історію", — розповідає Снігір.

Як же сформувати стратегію?

Як досліджувати конкурентів:

Визначте прямих конкурентів за функцією. Визначте прямих конкурентів за ключами. Проаналізуйте візуальне оформлення. Аналізуйте метадані конкурентів. Аналіз позиції конкурентів. Аналізуйте відгуки застосунку. Аналіз трафіку конкурентів (SEO). Аналіз згадок. Проаналізуйте позиціювання. Використовуйте спеціальні інструменти.

Переваги комплексного підходу:

робота одночасно у багатьох каналах, що дає можливість як залучати нових клієнтів, так і заохочувати поточних на нові цільові дії в застосунку;

якісна взаємодія по всій воронці для підвищення конверсії в цільову дію;

залучення клієнта до взаємодії із застосунком на кожному етапі воронки;

вплив на ASO інструментів User Acquisition.

Топ 5 помилок при просуванні додатку

1. Недостатнє дослідження цільової аудиторії

Незнання потреб та очікувань користувачів може призвести до створення застосунку, який не відповідає їхнім потребам. Це, звісно, зменшує шанси на встановлення і користування.

2. Відсутність маркетингової стратегії

Відсутність маркетингової стратегії та просування навмання можуть призвести до низької видимості додатка й до такого ж залучення нових користувачів. Ваша стратегія повинна бути чіткою, ви точно знаєте свою цільову аудиторію і канали, де збираєтесь просувати застосунок.

3. Недостатня підтримка застосунку

Відсутність постійної підтримки, включаючи виправлення помилок, оновлення функцій та відповідь на відгуки користувачів, може призвести до втрати довіри з боки останніх.

4. Випуск застосунку без належного тестування

Це може призвести до проблем із функціональністю, стабільністю роботи застосунку та загальним досвідом користувачів, що може негативно вплинути на його успіх та репутацію.

5. Відсутність аналітики та оцінки результатів

Недостатня увага до збору та аналізу даних про взаємодію користувачів із додатком може ускладнити визначення ефективності просування та зведе на нуль виявлення можливостей для його подальшого вдосконалення.

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