Як росія збільшує витрати на армію (інфографіка) — Finance.ua
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Як росія збільшує витрати на армію (інфографіка)

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Як росія збільшує витрати на армію (інфографіка)
Як росія збільшує витрати на армію (інфографіка)
У 2021 році в російському бюджеті на армію було закладено 3,5 трлн рублів, або 47,5 млрд доларів за тодішнім середньорічним курсом (73,7 руб. за долар).
Як росія збільшує витрати на армію (інфографіка)
При плануванні торішнього бюджету, коли росія вже готувала повномасштабний напад на Україну, на армію передбачили 4,7 трлн рублів витрат. У перерахунку на долари за середньорічним курсом (68,5 рублів) це 68,6 млрд доларів, тобто витрати зросли на 44,4%.
На поточний рік у бюджеті на російську армію було закладено 6,8 трлн рублів витрат. Це 79,8 млрд доларів в еквіваленті (при середньорічному курсі в 85,2 рублів) — тобто витрати зросли ще на 16,3%.
З федерального бюджету росії на 2024 рік, який днями підписав путін, на армію піде 10,8 трлн рублів. При закладеному у бюджеті середньорічному курсі 90,1 руб. це означає, що витрати зростуть до 119,9 млрд доларів (+50,3%).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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