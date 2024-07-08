Як реалізувати себе на ринку праці кандидатам за 60 — Finance.ua

Як реалізувати себе на ринку праці кандидатам за 60 Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Як реалізувати себе на ринку праці кандидатам за 60, freepik.com

Багато людей продовжують працювати після досягнення пенсійного віку. Вони шукають роботу або хочуть продовжити працювати на поточному робочому місці через необхідність, або тому, що не готові виходити на пенсію.

Експерти порталу budni.robota.ua зібрали кілька стратегій, щоб покращити свої шанси отримати роботу.

Деякі роботодавці вважають, що люди старшого віку працюватимуть коротший проміжок часу, порівняно з молодими. Насправді все навпаки. Люди старшого віку, зазвичай, більш лояльні та затримуються на роботі довше, ніж молоді. Молодий працівник переїжджає, щоб здобути нові навички. Старше покоління має досвід роботи за плечима, а також професійну зрілість, щоб додати цінності бізнесу.

Оцініть себе та своє фінансове становище

Як довго ви зможете підтримувати свій нинішній спосіб життя? Скільки вам потрібно грошей на майбутнє?

Після того, як відповісте на ці питання, подумайте, чим хочете займатися на даному етапі свого життя. Можливо, нова сфера діяльності принесе вам більше задоволення. З таким позитивним настроєм можна розпочати нову главу у своєму житті.

Оновіть свої навички

Подумайте про проходження курсів або отримання сертифікатів, щоб вдосконалити свої навички. Це може продемонструвати потенційним роботодавцям, що ви прагнете навчатися та адаптуватися до нових технологій і тенденцій.

Використовуйте свою мережу контактів

Це можуть бути колишні колеги, друзі та члени родини. Мережа контактів часто може призвести до можливостей роботи, які не рекламуються публічно.

Оновіть резюме

Переконайтеся, що ваше резюме актуальне та адаптоване до посад, на які ви претендуєте. Підкресліть свій досвід і досягнення, не включаючи непотрібних деталей.

Розглядайте для роботи невеликі компанії

Якщо обираєте варіант працевлаштування, а не побудови власного бізнесу, подумайте про пошук роботи в невеликих організаціях, включаючи некомерційні організації, стартапи, невеликі торгові асоціації та освітні програми. Зазвичай, такі роботодавці покладаються на досвід і знання, які приходять з віком.

Розгляньте можливість роботи за контрактом або неповний робочий день

Деякі роботодавці можуть бути більш відкритими до найму старших працівників за контрактом або неповний робочий день. Це стане першим кроком до повної зайнятості, яка може привести до посади на повний робочий день.

Проконсультуйтеся з кар’єрним консультантом

Він може надати рекомендації щодо стратегій пошуку роботи, поведінки на співбесіді та способів вирішення проблем, пов’язаних з віком, під час процесу найму.

Ознайомтеся з роботодавцями, дружніми до людей старшого віку

Деякі компанії активно пропагують різноманітність та інклюзивність, у тому числі й вікову різноманітність. Вивчіть організації, які мають репутацію таких, що цінують працівників старшого віку, та звертайтеся до них.

Займіться волонтерською діяльністю

Волонтерство може бути способом залишатися активними, розширювати мережу знайомств і здобувати нові навички, одночасно роблячи внесок у розвиток своєї громади, країни. Це також може привести до оплачуваної роботи або надати цінні рекомендації, які допоможуть у працевлаштуванні.

Подумайте про підприємницьку діяльність

Якщо знайти традиційну роботу виявляється складно, розгляньте можливість започаткування власного бізнесу або роботи консультантом у вашій галузі.

Зверніться за юридичною підтримкою

Якщо ви підозрюєте, що зазнаєте дискримінації за віком під час прийому на роботу, можете проконсультуватися з юристом з трудового права, щоб зрозуміти свої права і вивчити потенційні засоби правового захисту.

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