Як психологічні чинники впливають на фінансові рішення військових — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як психологічні чинники впливають на фінансові рішення військових

37
Як психологічні чинники впливають на фінансові рішення військових
Як психологічні чинники впливають на фінансові рішення військових
У четвертому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» говоримо про вплив психологічних чинників на фінансову поведінку військових. Розглянемо, як емоційна стабільність і чітке фінансове планування здатні захистити від можливих ризиків.
Постійна небезпека, стрес і розмитість майбутнього, без сумніву, впливають на ставлення військових до грошей, витрат і заощаджень.
У цьому випуску разом із психологинею та фінансовою експерткою розглядаємо психологічні пастки, в які часто потрапляють військові, та пропонуємо дієві рішення для збереження мотивації до заощаджень і планування майбутнього. Отримані знання допоможуть сформувати здорові фінансові звички та впевнено повернутись до цивільного життя після служби.
👉 Переглянути відео можна за посиланням.

Про експертів

Цього разу спікерка курсу Аліна Шух запросила до розмови експертку Катерину Тімакіну — фахівчиню з психічного здоров’я мережі підтримки воїнів та їхніх близьких Veteran Hub.
У форматі інтерв’ю та на прикладі реальних кейсів вони розкриють низку актуальних для багатьох питань.

Про що цей випуск

У відео детально розкрито такі теми:
  • Як стрес та невизначеність впливають на фінансові рішення військових та ветеранів?
  • Як змінюється ставлення до грошей до та після мобілізації?
  • Чому серед військових поширені проблеми з мікрокредитами та азартними іграми?
  • Які практичні кроки можна зробити для подолання залежностей і формування здорових фінансових звичок?
  • Як невизначеність майбутнього впливає на мотивацію до заощаджень і як навчитися накопичувати кошти?
  • Як військовим підготуватися до цивільного життя з фінансової точки зору?
  • Які психологічні труднощі виникають під час реінтеграції?
  • Чи реально ветерану швидко повернутися до роботи або відкрити бізнес?
  • Як подолати страхи щодо заощаджень та інвестицій?
  • Чому стабільність у фінансах допомагає покращити психологічний стан і зменшити стрес?
Закріпити інформацію допоможуть поради й покроковий план дій для роботи над психологічними блоками та розвитком фінансової стійкості. Ці матеріали містяться в окремому документі, що додається до відео.
Нагадаємо, що матеріали курсу безплатно доступні всім охочим. Усього вийде 9 відео, які ви можете переглядати в довільному порядку. Перші чотири випуски вже на сайті.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу для військових та ветеранів є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.
Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.
Проєкт реалізується за підтримки партнерів:
  • Athletes for Freedom Foundation — об’єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.
femida. us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.