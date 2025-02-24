Як психологічні чинники впливають на фінансові рішення військових — Finance.ua

Як психологічні чинники впливають на фінансові рішення військових Сьогодні 16:30

Як психологічні чинники впливають на фінансові рішення військових

У четвертому випуску безплатного освітнього проєкту « Фінансова грамотність для військових » говоримо про вплив психологічних чинників на фінансову поведінку військових. Розглянемо, як емоційна стабільність і чітке фінансове планування здатні захистити від можливих ризиків.

Постійна небезпека, стрес і розмитість майбутнього, без сумніву, впливають на ставлення військових до грошей, витрат і заощаджень.

У цьому випуску разом із психологинею та фінансовою експерткою розглядаємо психологічні пастки, в які часто потрапляють військові, та пропонуємо дієві рішення для збереження мотивації до заощаджень і планування майбутнього. Отримані знання допоможуть сформувати здорові фінансові звички та впевнено повернутись до цивільного життя після служби.

👉 Переглянути відео можна за посиланням

Про експертів

Цього разу спікерка курсу Аліна Шух запросила до розмови експертку Катерину Тімакіну — фахівчиню з психічного здоров’я мережі підтримки воїнів та їхніх близьких Veteran Hub.

У форматі інтерв’ю та на прикладі реальних кейсів вони розкриють низку актуальних для багатьох питань.

Про що цей випуск

У відео детально розкрито такі теми:

Як стрес та невизначеність впливають на фінансові рішення військових та ветеранів?

Як змінюється ставлення до грошей до та після мобілізації?

Чому серед військових поширені проблеми з мікрокредитами та азартними іграми?

Які практичні кроки можна зробити для подолання залежностей і формування здорових фінансових звичок?

Як невизначеність майбутнього впливає на мотивацію до заощаджень і як навчитися накопичувати кошти?

Як військовим підготуватися до цивільного життя з фінансової точки зору?

Які психологічні труднощі виникають під час реінтеграції?

Чи реально ветерану швидко повернутися до роботи або відкрити бізнес?

Як подолати страхи щодо заощаджень та інвестицій?

Чому стабільність у фінансах допомагає покращити психологічний стан і зменшити стрес?

Закріпити інформацію допоможуть поради й покроковий план дій для роботи над психологічними блоками та розвитком фінансової стійкості. Ці матеріали містяться в окремому документі, що додається до відео.

Нагадаємо, що матеріали курсу безплатно доступні всім охочим. Усього вийде 9 відео, які ви можете переглядати в довільному порядку. Перші чотири випуски вже на сайті.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу для військових та ветеранів є Академія Мінфін . Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.

Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office , що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів:

Athletes for Freedom Foundation — об’єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.

femida. us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.

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