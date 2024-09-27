Як призначити належного користувача онлайн юридичним особам — Finance.ua

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Як призначити належного користувача онлайн юридичним особам

Особисті фінанси
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Як призначити належного користувача онлайн юридичним особам
Як призначити належного користувача онлайн юридичним особам
Призначення належного користувача стає все більш популярним серед юридичних осіб. Адже в разі порушення ПДР, відповідальність нестиме не власник, а той, хто керував авто. Завдяки шерингу авто підприємства можуть ефективніше управляти своїми транспортними засобами та оптимізувати робочий процес.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Раніше послуга призначення належного користувача для бізнесу була доступна тільки у сервісних центрах МВС. Починаючи з травня 2024 року шеринг авто також здійснюється онлайн — у Кабінеті водія для бізнесу.
Для призначення належного користувача в Кабінеті водія для бізнесу треба:
  • відповідальна особа обирає у Кабінеті водія для бізнесу транспортний засіб, заповнює необхідні дані та підписує заявку;
  • фізична особа, яку призначають належним користувачем, погоджує дані у своєму Електронному кабінеті водія;
  • заявка опрацьовується сервісним центром МВС, після чого у Кабінеті водія для бізнесу оновиться статус.
Як призначити належного користувача онлайн юридичним особам

Довідка Finance.ua:

  • Призначення належним користувачем відбувається на певний період. Цей термін власник транспортного засобу і користувач визначають самостійно. Коли потрібно припинити користування транспортним засобом достроково — раніше, ніж було вказано при оформленні послуги — існує можливість скасувати призначення належним користувачем.
  • За вчинення правопорушень має відповідати той, хто був за кермом, а не власник транспортного засобу. Призначення належного користувача, або шеринг авто дозволяє отримувати штрафи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху тій особі, яка керувала транспортним засобом.
  • При цьому призначення належного користувача не означає передачу майнових прав.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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