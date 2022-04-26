Як приймають українців в Молдові — Finance.ua

Як приймають українців в Молдові

Вчора 19:00 — Особисті фінанси

З моменту початку війни в Україні кордон з Молдовою перетнули понад 300 000 українців. Але багато громадян нашої країни не залишаються там, а їдуть далі — причиною тому є плачевна економічна ситуація.

Республіка Молдова приймає українців за такою ж спрощеною процедурою, як і Словаччина, і Румунія. Вам потрібен лише закордонний паспорт, краще, якщо він у вас біометричний — це дасть право перебувати в країні 90 днів легально. Дітям необхідно пред’являти свідоцтво про народження.

Перетнути кордон можна через пункти:

Паланка — Маяки — Удобное.

Бессарабка — Серпнево.

Джурджулешти — Рені.

Атаки — Могилів-Подільськ.

Крива — Мамалига.

Українці можуть отримувати статус біженця або просити тимчасового захисту — за бажанням.

Працювати на території країни можна без ВНЖ, згідно з трудовими договорами.

Також громадяни України отримують доступ до медичних послуг та освіти нарівні з жителями республіки.

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