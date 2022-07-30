Як припинити відпустку по догляду за дитиною — Finance.ua

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Як припинити відпустку по догляду за дитиною

Особисті фінанси
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Як припинити відпустку по догляду за дитиною
Як можна достроково припинити відпустку по догляду за дитиною, якщо роботодавець заперечує.
Про це повідомила Державна служба України з питань праці.
Працівник може припинити відпустку для догляду за дитиною, письмово повідомивши роботодавця про таке рішення не пізніш як за 10 календарних днів до дня виходу на роботу.
Відповідно до статті 179 Кодексу законів про працю України за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.
У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, одному з батьків дитини в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.
Зазначені відпустки для догляду за дитиною можуть бути використані повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими родичами дитини, які фактично здійснюють догляд за нею, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.
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За бажанням матері, батька дитини або осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.
Таким чином, у разі дострокового припинення відпустки для догляду за дитиною працівник має письмово повідомити роботодавця про таке рішення не пізніш як за 10 календарних днів до дня виходу на роботу.
Згода роботодавця для дострокового припинення відпустки для догляду за дитиною не потрібна.
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За матеріалами:
Finance.ua
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