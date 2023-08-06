Як приїхати в Україну з Португалії — Finance.ua

Як приїхати в Україну з Португалії Сьогодні 07:37 — Особисті фінанси

Українцям, які проживають у Португалії, чи іноземцям, які хочуть побачити Україну, буде корисно дізнатися зручні маршрути й поради щодо купівлі квитків. Читайте далі, щоб дізнатися більше про маршрут Португалія-Україна. Про це пише visitukraine.today

Швидко й комфортно: переліт до сусідньої з Україною країни + потяг чи автобус

Безумовно, найпопулярніший варіант серед туристів — долетіти до країни, що має спільний з Україною кордон. Після цього потрібно зробити пересадку на наземний транспорт: поїзд чи автобус.

• Португалія-Польща. Чимало авіаліній здійснюють перельоти з португальських летовищ до Польщі, зокрема Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Vueling. Середня вартість квитка в один кінець — 100 $, але зважайте, що ціни залежать від сезону.

• Португалія-Молдова. До Кишинева здійснюють рейси літаки з Лісабона, Порто, Фаро й Мадейри. Найдешевші квитки у листопаді - від 105 $ в один кінець.

• Португалія-Угорщина. Знайти квиток до Угорщини можна навіть за 70 $. Щоб подорожувати бюджетно, обирайте нетуристичний сезон. До угорських міст літають компанії Ryanair та Wizz Air, тож знайти квиток за приємною ціною буде просто. Додамо, що літаком туристи дістануться Будапешта й Дебрецена.

• Португалія-Австрія. До Відня, Зальцбурга чи Інсбрука можна долетіти з Порто, Лісабона чи Фаро. Ціни на квитки починаються від 80 $, якщо обирати бюджетного перевізника, наприклад, Ryanair.

• Португалія-Словаччина. Вигідні квитки шукайте з Лісабона, Порто, Фаро й Мадейри до Братислави й Кошице. Однак зважайте, що прямого сполучення немає, тож перевізники пропонують рейси з пересадкою.

Після прибуття до європейського міста, потрібно зробити пересадку, щоб дістатись України. Туристи можуть обирати між залізницею й автобусним сполученням.

Потяги залишаються найзручнішим транспортом, щоб дістатися України. Наразі існують такі сполучення:

● Польща — з Варшави й Хелма можна дістатися Києва й Харкова, з Перемишля — Києва, Одеси й Запоріжжя;

● Австрія — прямий поїзд їде з Відня до Києва з зупинкою у Будапешті;

● Молдова — з Кишинева прямий поїзд їде до Києва;

● Словаччина — з Кошице можна дістатися до Чопа й Мукачево;

Детальний розклад руху поїздів, які курсують між Україною та країнами Європи, шукайте за посиланням

Де шукати квитки?

При плануванні поїздки важливо обрати надійного перевізника. Придбавши квитки на зручні маршрути, ви забезпечите собі комфорт і спокій протягом переїзду.

Квитки на потяги, автобуси й літаки купуйте за посиланням

З Португалії в Україну на власному автомобілі

Відстань від Лісабона до Києва — понад 4000 км, а поїздка на автомобілі триватиме понад 40 годин. Їхати потрібно через багато європейських країн (Іспанія, Франція, Німеччина, Чехія, Польща).

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