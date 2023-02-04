Як продовжити термін життя iPhone: порада експерта — Finance.ua

Як продовжити термін життя iPhone: порада експерта Сьогодні 02:42 — Технології&Авто

Apple рекомендує замінювати батарею після 500 циклів заряду. На цьому етапі ємність акумулятора зберігає лише близько 80% потужності. На практиці термін життя батареї айфону можна збільшити вдвічі, дотримуючись простих рекомендацій.

Використовуйте оригінальні аксесуари для заряджання.

Адаптер чужого виробника може працювати некоректно, що спричинить швидку втрату ємності акумулятора. За рахунок якісної системи захисту оригінальний адаптер працює ефективно навіть за нестабільної напруги мережі. Його неоригінальний аналог може згоріти та спалити контролер живлення у смартфоні.

Враховуйте навколишню температуру в приміщенні під час заряджання айфону.

Оптимальний діапазон — від 0 до 35 градусів. Якщо температура буде нижчою або вищою, то це позначиться на роботі іонів в батареї. Результат може бути сумним: ємність акумулятора втратиться безповоротно.

Дотримуйтесь рівня заряду смартфона.

Прийнятний — від 20% до 80%. У випадку, якщо ви регулярно триматимете заряд на цьому рівні, термін життя акумулятора збільшиться. Щоб не стежити за цим, можна увімкнути опцію «Оптимізованої зарядки». Як саме це зробити, ми напишемо докладніше нижче.

Як увімкнути опцію «Оптимізована зарядка»

Відкрийте «Параметри»; перейдіть до розділу «Акумулятор»; розгорніть меню «Стан акумулятора».

Експерт також радить не залишати телефон на сонці під час заряджання та не використовувати одночасно ресурсомісткі функції. Це означає, що не варто грати чи користуватися доступними навігаційними сервісами, коли айфон поповнює заряд.

itechua За матеріалами:

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