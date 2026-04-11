Як продати авто в «Дії» за кілька кліків: пояснення МВС Сьогодні 14:15 — Особисті фінанси

З грудня 2023 року українці мають можливість продавати та купувати транспорт через застосунок «Дія». Послугою можуть скористуватися тільки фізособи лише один раз на рік.

Як це зробити, розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Що потрібно для укладення договору через «Дію»

Зазначається, що від запуску послуги українці вже уклали понад 500 тисяч угод купівлі-продажу автомобілів, мопедів і мотоциклів через застосунок «Дія».

Щоб укласти договір у «Дії», у застосунку продавця мають відображатися:

ID-карта або закордонний паспорт чи посвідка на проживання;

реєстраційний номер платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

зареєстроване місце проживання.

Покупець може залишити чинний номерний знак або замовити новий із серією DI.

Фахівці наголошують, якщо покупець залишає старий номерний знак, користуватися авто можна одразу після появи електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у застосунку.

У випадку замовлення нових номерів серії DI експлуатація автомобіля дозволена лише після їх отримання.

Як перевіряється транспортний засіб

Перед укладенням угоди автомобіль автоматично перевіряється через Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

Якщо автомобіль перебуває у розшуку, під арештом або власник має обмеження, система відмовляє в оформленні. Причина надсилається користувачам автоматично.

Після успішної перевірки договір надходить до сервісного центру МВС. Там оформлюють нове свідоцтво про реєстрацію на нового власника, а у разі потреби закріплюють номер серії DI.

Готові документи передаються до ДП «Інфотех», яке організовує доставку через «Укрпошта» протягом 10 днів.

