Як правильно заряджати смартфон за допомогою PowerBank — Finance.ua

Як правильно заряджати смартфон за допомогою PowerBank Вчора 23:04

На перший погляд здається, що у використанні портативного зарядного пристрою нічого складного немає.

Однак багато власників смартфонів все ж припускаються помилок. Пояснюємо, як заряджати телефон за допомогою PowerBank, щоби не нашкодити гаджету.

Як заряджати смартфон від PowerBank

Нерідко користувачі портативних зарядних пристроїв, підключивши телефон до зарядки, кладуть PowerBank у сумку або рюкзак.

Це одна з найпоширеніших помилок. Фахівці рекомендують так не робити із двох причин.

По-перше, при зарядці телефон і PowerBank не можна чимось накривати, це може призвести до перегріву, що не тільки збільшить час заряджання, але скоротить термін служби батареї.

По-друге, якщо постійно залишати кабель PowerBank і носити пристрій у сумці, може розхитатися роз’єм.

Також не рекомендується користуватися телефоном під час заряджання.

itechua За матеріалами:

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