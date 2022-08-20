Як правильно заряджати смартфон за допомогою PowerBank — Finance.ua

Як правильно заряджати смартфон за допомогою PowerBank
На перший погляд здається, що у використанні портативного зарядного пристрою нічого складного немає.
Однак багато власників смартфонів все ж припускаються помилок. Пояснюємо, як заряджати телефон за допомогою PowerBank, щоби не нашкодити гаджету.
Як заряджати смартфон від PowerBank
Нерідко користувачі портативних зарядних пристроїв, підключивши телефон до зарядки, кладуть PowerBank у сумку або рюкзак.
Це одна з найпоширеніших помилок. Фахівці рекомендують так не робити із двох причин.
По-перше, при зарядці телефон і PowerBank не можна чимось накривати, це може призвести до перегріву, що не тільки збільшить час заряджання, але скоротить термін служби батареї.
По-друге, якщо постійно залишати кабель PowerBank і носити пристрій у сумці, може розхитатися роз’єм.
Також не рекомендується користуватися телефоном під час заряджання.
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