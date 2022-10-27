Як правильно вмикати електроприлади після стабілізаційного відключення: 5 рекомендацій — Finance.ua

Як правильно вмикати електроприлади після стабілізаційного відключення: 5 рекомендацій Вчора 16:02 — Особисті фінанси

Як правильно вмикати електроприлади після стабілізаційного відключення: 5 рекомендацій

Для того щоб підтримати енергосистему, за розпорядженням НЕК Укренерго у Києві відбуваються стабілізаційні відключення світла. При відновленні електропостачання всі споживачі одразу вмикають потужні електроприлади. Це спричиняє одночасний значний ріст навантаження та аварії на електромережах. Як наслідок — мешканці повторно залишаються без світла, але вже не через стабілізаційне відключення, а через аварію. Щоб цього уникнути, ДТЕК Київські електромережі просить своїх клієнтів дотримуватись простих правил розумного енергоспоживання.

Ось п’ять рекомендацій від ДТЕК Київські електромережі, як правильно вмикати електроприлади після стабілізаційного відключення:

Якщо у вас зникло світло через стабілізаційне відключення за графіком — відключіть від мережі всі енергоємні прилади: пральні машини, чайники, бойлери, електронагрівачі, електроопалення, електроплити. А також вимкніть світло в приміщеннях, де в цей час не перебувають люди. Після того, як у вас з’явилось світло, одночасно не включайте всі енергоємні прилади (обігрівачі, бойлери, електроплити, електрочайники тощо). Якщо у вас вдома декілька енергоємних приладів, обмежтесь під’єднанням до мережі одного приладу, а інший включіть в інший період часу, обов’язково відключивши попередній.

Енергоємні прилади, які мають таймери включення, запрограмуйте на роботу в нічний час з 00.00 до 06.00 ранку.

Клієнтам, які користуються електродвигунами та насосними станціями, рекомендуємо відключати їх від мережі (електродвигуни дають надзвичайно високе навантаження на електромережі під час свого пуску). Вмикайте їх за 20-30 хвилин після появи електроенергії.

Бізнес-клієнтів просять відмовитись від використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.



Наразі це найкраща підтримка енергетиків, які в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб у кожного вдома було світло.

«Нагадаємо, що у разі команди НЕК Укренерго застосувати стабілізаційні відключення, ДТЕК Київські електромережі робить усе можливе, щоб відключення кожного клієнта тривало не більше, ніж 4 години. Однак воно може повторитись протягом доби дня через 4 години, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень», — зазначають у ДТЕК.

При цьому можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Список населених пунктів, яких може стосуватися таке відключення та графік розміщено на сайті та у соцмережах ДТЕК Київські електромережі.

Також трапляються аварії на розподільчих мережах з різних причин (перенавантаження, пошкодження сторонніми особами тощо), через які клієнти можуть бути без світла. Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло в межах 4-4,30 годин — ДТЕК просить повідомляти про це за допомогою Viber та Telegram бот, сторінки в соцмережі Facebook

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