Як правильно скласти боргову розписку — Finance.ua

Як правильно скласти боргову розписку Сьогодні 10:17 — Особисті фінанси

Як правильно скласти боргову розписку, Фото: freepik

Боргова розписка — це письмовий документ, який підтверджує умови договору позики між сторонами. Багато українців стикаються з необхідністю оформити боргову розписку, але не завжди знають про вимоги чинного законодавства.

Про це пише Новини.Live.

Що таке боргова розписка

Згідно зі статтею 1047 Цивільного кодексу України, боргова розписка підтверджує укладення договору позики, але не є самим договором. Вона документує умови позики та повернення коштів.

Читайте також Боргова розписка зникаючими чорнилами: на Львівщині розкрили новий вид шахрайства

Згідно зі статтею 1046 Цивільного кодексу України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші визначені речі, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей або рівну кількість речей того ж виду та якості.

Договір позики повинен укладатися письмово, якщо його сума перевищує в 10 разів встановлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який на 2024 рік становить 170 грн.

Якщо позикодавцем є юридична особа, договір укладається незалежно від суми. Договір вважається укладеним, коли гроші або інші визначені речі передано.

Читайте також Боргова розписка: як себе убезпечити

Боргову розписку можна скласти у таких формах:

проста письмова, тобто без нотаріального посвідчення;

нотаріально посвідчена, тобто завірена нотаріусом.

Потрібно пам’ятати, що будь-яка розписка не може бути укладена в усній формі.

Такий документ має укладатися письмово, а отже, він зможе гарантувати, що позичені гроші будуть повернені вам. Якщо ви не матимете такої розписки, то стягнути гроші в судовому порядку не вийде.

Який вигляд повинна мати боргова розписка

Боргова розписка укладається у довільній письмовій формі, але має обов’язково містити наступне:

назву (розписка або боргова розписка);

повні дані того, хто отримує кошти (ПІБ, дата народження, паспортні дані або ІНН, адреса проживання/реєстрації), а всі дані вказуються повністю та без скорочень;

повні дані того, хто надав кошти (ПІБ, дата народження, паспортні дані або ІНН, адреса проживання/реєстрації);

точну суму грошових коштів цифрами та прописом (літерами);

валюту, в якій передано кошти: долари США, євро, гривні тощо;

конкретну дату або подію, до якої особа має повернути кошти;

підписи сторін;

дату укладення.

Крім того, важливо пам’ятати, що розписки про передачу грошей і боргові розписки краще писати вручну, ніж друкувати на комп’ютері.

Читайте також Боргову розписку треба завіряти у нотаріуса

Особа, яка отримує гроші, повинна власноруч написати розписку. Це необхідно для того, щоб ніхто потім не заперечував факт написання цього документа, а якщо хтось заперечуватиме, він отримає можливість провести експертизу почерку.

Заява не повинна містити багато підчисток, описок, виправлень, помилок тощо. Необхідно, щоб вона була складена грамотно, коротко та по суті.

Нагадаємо, договір позики та боргова розписка є ключовими документами, які забезпечують юридичну основу для повернення позичених коштів. Якщо їх немає, необхідно звертатися до інших методів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.