Як правильно порахувати бюджет для поїздки на відпочинок: про які нюанси не варто забувати — Finance.ua

Як правильно порахувати бюджет для поїздки на відпочинок: про які нюанси не варто забувати Сьогодні 09:20 — Особисті фінанси

Як правильно порахувати бюджет для поїздки на відпочинок: про які нюанси не варто забувати

При плануванні будь-якої поїздки найважливішою частиною є бюджет. Саме від цього пункту залежить, чи зможете ви дозволити собі додаткові розваги, купити сувеніри на згадку та відвідати кілька гарних ресторанів. Іноді саме правильно розрахований фінансовий план вам покаже, чи можете ви поїхати до бажаної країни чи міста.

Як правильно потрібно розрахувати бюджет для подорожі, відпустки та короткої поїздки на вихідні - читайте далі.

Квитки та житло

Перший пункт вашого бюджету — це дорога та проживання. Якщо ви побачили акцію на квитки й вам відразу ж захотілося здійснити невелику подорож, не поспішайте. Перевірте дати акції, оскільки багато авіакомпаній хитрують та можуть у вересні пропонувати квитки за дуже низькою ціною на квітень наступного року.

Наступний етап — ціни на оренду житла. Наприклад, у багатьох європейських столицях ціна оренди маленьких апартаментів аж ніяк не в центрі міста може коштувати 100 євро на добу. Ви чудово заощадите на квитках, але всі ваші кошти підуть на житло.

Перевірте сайти з оренди житла та пошукайте для себе підходящий варіант. Звіртеся з тим, де квартира або номер у готелі дешевші, спробуйте вводити різні дати.

Ціни в магазинах та кафе

Квитки вже куплені, готель заброньований, і ви вже знаєте скільки вам знадобиться грошей на основні пункти. Далі - вивчіть місцевість, де ви забронювали житло.

Дізнайтеся, які там є магазини та кафе, перегляньте ціни на продукти та готові страви. Це допоможе скласти приблизний бюджет на харчування на всі дні вашого відпочинку.

На свій телефон варто завантажити офлайн-карти тієї місцевості, де ви відпочиватимете, і відзначити потрібні вам місця.

Транспорт

Обов’язково заздалегідь вивчіть транспортну систему місця, куди ви їдете. Вам потрібно знати, як дістатися від аеропорту чи вокзалу до місця проживання та назад. А також з’ясуйте, який міський транспорт ходить поблизу вашого місця проживання та яка там система оплати.

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Річ у тому, що у багатьох країнах у громадському транспорті користуються спеціальними картками для проїзду — на день, тиждень, на годину. І купити таку картку можна не скрізь, а лише у спеціальних точках продажу. Сплатити проїзд у водія буде неможливо. Як варіант — тільки карта або тільки готівка.

Дізнайтеся, скільки коштує проїзд, яка ціна такої карти та на яку суму вам потрібно буде її поповнити, щоб вільно переміщатися. Необхідну суму впишіть у свої розрахунки.

Форуми мандрівників

Знайдіть в Інтернеті форуми та чати, в яких обговорюється конкретне місто чи країна. Саме там ви зможете почерпнути чимало важливої інформації - про побутові питання, про вартість обідів та вечері у ресторанах, про місця, де можна купити недорого екскурсію, та про транспорт. Часом мандрівники діляться власним досвідом та детально розписують свої витрати.

Картки та готівка

Ви здивуєтеся, але є багато країн, які досі користуються переважно готівкою або використовують картки власних платіжних систем. Для цього вам необхідно знати, які карти та де можна використовувати й скільки грошей, а також в якій валюті вам знадобиться готівка.

Сувеніри та екскурсії

Не поспішайте скуповувати сувеніри на базарчиках у центрі міста або одразу брати там екскурсії. Як правило, там ціни значно вищі та розраховані на туристів, які заздалегідь не продумують свою подорож.

Наприклад, прогулянка на катері з причалу в центрі міста вам обійдеться у 20 євро, а на такій станції катерів, яка знаходиться через кілька вулиць — вже 15 євро.

Така сама ситуація і з сувенірами. І до речі, є мережеві магазини із сувенірною продукцією, де ціни значно нижчі, ніж на лотках у центрі міста.

І ще один важливий нюанс — зібравши всю потрібну інформацію та знаючи ціни, заздалегідь обмежте суму, яку ви хочете витратити на сувеніри та розваги.

Додаткові витрати

Без них не обходиться практично жодна поїздка. Ви вже порахували, скільки вам потрібно на проживання, харчування, транспорт, сувеніри та розваги. Тепер додайте ще 10−20% - на непередбачені витрати.

Вам буде набагато спокійніше, навіть якщо ці гроші вам не знадобляться, ніж коли у вас залишиться ще 2 дні відпустки, а грошей вже буде в обріз або вам знадобиться щось терміново купити, що не входить до основного бюджету.

При перетині кордону на автомобілі не забувайте про Зелену картку — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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