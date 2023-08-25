Зекономити під час подорожі Україною: 10 рекомендацій — Finance.ua

Зекономити під час подорожі Україною: 10 рекомендацій Сьогодні 11:09 — Особисті фінанси

Зекономити під час подорожі Україною: 10 рекомендацій

Подорож Україною — гарний варіант для сімейної відпустки у цьому році. Проте, через стрімке збільшення попиту на ринку внутрішнього туризму, ціни стали швидко зростати. Через це багато хто просто не може собі дозволити відпочити на популярних місцевих курортах, таких як Буковель чи Яремче.

Але що ж робити, якщо у вас бюджет обмежений, а бажання «змінити картинку» дуже велике? Тримайте 10 методів, які допоможуть вам значно зекономити.

1. Бронюйте заздалегідь

За кілька місяців до початку подорожі рекомендуємо забронювати готелі, квитки на транспорт та інші необхідні послуги. Це дозволить вам знайти найвигідніші пропозиції та отримати знижки. Завдяки цьому ви уникнете високих цін у гарячий туристичний сезон і зможете спокійно планувати свою відпустку.

Не забудьте зареєструватися у бонусних системах сайтів та порталів, через які ви обираєте місце проживання. Вони, зазвичай, дають доступ до невеликих, але дуже приємних знижок.

2. Використовуйте громадський транспорт

Громадський транспорт — це відмінний спосіб зекономити гроші під час подорожі. Місцеві автобуси, трамваї та метро часто коштують набагато дешевше, ніж таксі або оренда автомобіля. Вони також дозволять вам легко пересуватися по місту, дістатися до популярних туристичних місцин та відчути атмосферу тамтешнього життя.

Окрім того, якщо ви не можете обрати між автобусом та залізницею під час переїзду між містами, то надавайте перевагу останньому. Звичайно, дорога потягом займе більше часу, але коштуватиме набагато дешевше.

3. Готуйте самостійно

Харчування — одна з найбільших статей витрат під час відпустки. Тому самостійне приготування їжі - гарна ідея, особливо, якщо ви подорожуєте цілою родиною або великою компанією.

Проте є й інші методи економії на харчуванні. Наприклад, можна закуповуватися у відділі готової продукції в супермаркетах, де продаються смачні страви за значно менші гроші, ніж в ресторанах. Окрім того подумайте про сублімовану їжу, яка теж непогано виручає під час мандрівок.

4. Відвідуйте безкоштовні атракції

Україна багата на культурні та природні атракції, багато з яких доступні безкоштовно. Відвідуйте музеї у дні відкритих дверей, розглядайте пам’ятки архітектури та природні чудеса, не платячи за вхід. Це дозволяє не тільки зекономити гроші, але й більше дізнатися про свою державу.

Аби цей метод спрацював, заздалегідь підготуйтеся до поїздки. Дізнайтеся, доступ до яких туристичних локацій в обраному місті безоплатний, куди можна піти погуляти, що подивитися цікавого. Уся ця інформація є у відкритому доступі в інтернеті.

5. Використовуйте програми лояльності

Багато готелів, авіакомпаній та інших надавачів послуг пропонують програми лояльності для своїх клієнтів. Зареєструйтеся в них та накопичуйте бонусні бали або знижки на майбутні подорожі. Це може значно зменшити витрати на проживання та дорогу.

Не забувайте і про пільги. Наприклад, зараз знижками у деяких сферах можуть користуватися студенти, люди поважного віку, військові та особи з інвалідністю.

6. Обирайте більш дешеві регіони

Деякі регіони України можуть бути менш популярними серед туристів, але водночас неймовірно захоплюючими та бюджетними. Розгляньте можливість відвідати менш відомі міста та села, де ви зможете насолодитися аутентичною атмосферою та зекономити на проживанні та харчуванні.

7. Спільне проживання

Хостели та гостьові будинки — чудовий варіант для економії на проживанні. Вони часто пропонують спільні номери або ліжка, де вартість ділиться між гостями. Такий варіант дозволяє зустріти нових друзів та значно знизити витрати.

Проте будьте обережними. У таких закладах адміністрація часто не несе відповідальності за збереження ваших особистих речей. Пильнуйте, аби ніхто не поцупив ваш гаманець чи документи.

8. Відвідуйте місцеві ринки

Місцеві ринки — це справжній скарб для туристів, які хочуть смачно та бюджетно поїсти. Купуйте свіжі фрукти, овочі та страви на ринках, де ціни зазвичай нижчі, ніж у ресторанах. Так ви ще й зможете відчути справжній колорит місцевого життя.

9. Купуйте квитки онлайн

Багато атракцій та екскурсій пропонують можливість придбання квитків онлайн. Це не тільки зекономить ваш час на чергах, але і може забезпечити різні додаткові знижки. Плануйте свою програму заздалегідь та використовуйте цю можливість зменшення бюджету поїздки.

10. Використовуйте знайомства

Знайомства з місцевими жителями можуть бути не тільки цікавими, але і корисними для вашого бюджету. Такі люди можуть порекомендувати вам недорогі місця для харчування, розваг та подорожей, які не завжди відомі туристам.

Сподіваємося, що ці поради допоможуть вам зекономити під час вашої незабутньої подорожі Україною!

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