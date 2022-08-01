Як правильно користуватися кредиткою: правила ефективності — Finance.ua

Як правильно користуватися кредиткою: правила ефективності Вчора 11:41 — Кредит&Депозит

Як правильно користуватися кредиткою: правила ефективності



Через війну чимало українців втратили роботу, відповідно, доходи громадян пішли на спад. У такі моменти дуже виручають кредитні картки — вони можуть стати гарною підмогою у важкі часи. Однак завжди варто зважати на усі можливості вашої кредитки і правильно їх використовувати. Спеціально для цього ми разом з Ідея Банком склали кілька правил , які допоможуть позичальникам користуватися кредитними коштами найефективніше.

1. Правила безпеки: ліміти на платежі,фінансовий номер та 3D-secure

Кошти на кредитці так само потрібно убезпечити від шахраїв, адже навіть у воєнний час аферисти нікуди не діваються, а деякі, навпаки, активізуються.

Сама по собі банківська картка є безпечним платіжним інструментом. Але викрадення коштів з неї відбувається найчастіше з вини самих клієнтів, які у стресі або через непорозуміння розголошують свої конфіденційні дані.

Банкіри пропонують подбати про безпеку онлайн-платежів, спочатку встановивши на них нульовий ліміт. крім того, багато банків зробили функції встановлення лімітів транзакцій та оформлення віртуальних карток доступними у своїх мобільних додатках.

Ще один важливий момент — мати фінансовий номер у банку, на який приходять сповіщення про транзакції та про підтвердження операцій, зокрема — 3D-secure.

Висновок: Подбайте про увімкнений фінансовий номер та наявність послуги 3D-secure, нікому ніде в жодному разі не розголошуйте конфіденційні дані карток. Також встановіть нульовий ліміт на онлайн-платежі та підвищуйте його перед кожною конкретною покупкою. Або ж використовуйте другий варіант — заведіть окрему віртуальну картку для розрахунків в інтернеті і тримайте її завжди порожньою, поповнюючи потрібною сумою перед покупкою.

2. Вивчіть регламент роботи банку з платежами

Дізнайтесь у банку, як довго будуть йти платежі, надіслані тим чи іншим способом, та враховуйте цей строк при погашенні боргу за кредиткою. Найкраще робити це за 3-5 днів до настання розрахункової дати.

Чому це важливо? Уявіть ситуацію. Щоб не вийти з пільгового періоду за кредитною карткою «Банку А», вам потрібно погасити борг за нею до 25 числа. Цього дня у вас точно будуть надходження на картку «Банку Б», і ви знаєте, що зможете переказати їх на картку «Банку А». Начебто встигаєте, але на практиці все може виявитися складнішим.

За регламентом деяких банків платежі можуть зараховуватися протягом кількох робочих днів. Тому відправлені 25-го гроші опиняться на рахунку лише 26-28 числа. Як результат: до розрахункової дати банк грошей не побачить і з чистою совістю нарахує відсотки за користування кредитним лімітом.

3. Усі кредитки мають пільговий період,але не у всіх він рахується однаково

Пільговий період — дуже приємна функція кредитної картки. Її сенс зрозумілий: банк дає певний проміжок часу, протягом якого можна безкоштовно скористатися кредитним лімітом. Але не всі знають про те, що, крім тривалості періоду, потрібно знати, як саме він рахується. Питання найчастіше в розрахунковій даті, до якої потрібно закрити борг на картці. Цю дату потрібно обов’язково звірити з договором, від цього залежатиме, коли вам потрібно розрахуватись із банком.

Одні банки починають відлік грейс-періоду з 1 числа кожного місяця, інші — від дати укладення договору. Тож уважно читайте умови надання пільгового періоду в договорі, а також встановіть на телефон нагадування за 3-4 дні до його закінчення, зважайте на вихідні.

Більше порад, як безпечно користуватися кредитними картками — читайте в нашому матеріалі 👇🏻

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