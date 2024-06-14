Як працює медичний асистанс страхових компаній — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Як працює медичний асистанс страхових компаній Сьогодні 10:30 — Страхування

Як працює медичний асистанс страхових компаній

Медичний асистанс — це помічник в отриманні якісної медичної допомоги, який працює 24/7, щоб задовольнити потреби клієнтів. Саме з асистансом застрахований контактує найперше, в разі раптової хвороби, травми, нещасного випадку.

Медичний асистанс включає широкий спектр послуг: від телефонної консультації до консультації та лікування в профільних медичних закладах в Україні та за кордоном із забезпеченням всіма необхідними ліками.

Сьогодні асистанс страхових компаній доступний за різними каналами зв’язку, що спрощує комунікацію і робить її приємнішою та зручнішою. Чому ми вирішили спитати саме в UNIVERSALNA? У 2023 році компанія збільшила збір страхових премій утричі — зі 191 млн грн до рекордних 580 млн грн.

Також компанія наростила клієнтську базу: якщо 2022 року кількість застрахованих коливалася в межах 26 тис., то у 2023-му їх стало 54 тис. Зросла й кількість звернень — на 330%.

Таке зростання потребувало відповідних кадрових рішень, тому компанія втричі збільшила кількість працівників медичного асистансу — із 41 до 137 спеціалістів. Усе для того, щоб в повному обсязі задовольнити потреби своїх клієнтів.

Опитування, які компанія проводить серед усіх, хто користувався послугами їхнього медичного асистансу, показують, що 96% застрахованих повністю задоволені.

Погляд з боку клієнта

У разі хвороби, чи іншої необхідності одержання медичних послуг застрахована особа звертається до медичного асистансу зручним для себе способом — телефоном, у Viber, через чат-боти або мобільний застосунок.

Під час звернення потрібно назвати ПІБ і номер страхової картки, озвучити симптоми/скарги, а також обрати зручний час і місце одержання медичних послуг — місто, район, мікрорайон. Через певний час, асистанс зв’язується із застрахованою особою та повідомляє медичний заклад, дату та час на який її записали до лікаря.

«Після прийому, організованого асистансом, лікар, що оглядав застраховану особу, телефонує в медичний асистанс та повідомляє результат прийому — діагноз і необхідне подальше лікування (діагностику, медикаменти, медичні послуги тощо).

Медичний асистанс уточнює у застрахованої особи зручні дати та місце одержання цих послуг/медикаментів і забезпечує їх надання. Застрахована особа отримує все необхідне в зручному для себе місці та в зручний час", — зазначив виконавчий директор з ДМС UNIVERSALNA Сергій Сабарін.

Погляд з боку компанії

Наші співрозмовники в страховій поетапно розписали весь процес. Перший етап — обробка вхідних звернень.

«Цим займаються дві великі групи лікарів-координаторів з медичною освітою та досвідом роботи в медицині. Одна з них відповідає за прийом та обробку телефонних звернень, інша — за обробку звернень через альтернативні канали.

Під час вхідного звернення, лікар-координатор ідентифікує застраховану особу за ПІБ та номером картки, аналізує її симптоми/скарги, визначає, яку саме медичну допомогу необхідно надати при таких симптомах, ретельно перевіряє умови страхування — чи передбачені необхідні послуги, чи не входять симптоми, з яким звернувся застрахований, до списку винятків, перевіряє, які медичні заклади передбачені програмою страхування.

У такий спосіб лікар-координатор вхідної лінії проводить грунтовний первинний аналіз звернення. У разі, якщо необхідні послуги передбачені умовами страхування та симптоми не є винятком із покриття, лікар-координатор ставить завдання на організацію необхідних послуг.

Під час первинних звернень, саме лікар-координатор медичного асистансу є тим першим лікарем, який визначає, що за захворювання може бути у застрахованої особи та яка саме допомога йому потрібна. Здебільшого — ще й психологом, який у важкий час хвороби підтримує та заспокоює застрахованого", — розповідають в UNIVERSALNA.

Другий етап — організація медичних послуг. Організатори медичних послуг — це інша група працівників асистансу, яка займається пошуком й організацією необхідних медичних послуг.

«Після отримання від лікаря-координатора вхідної лінії заявки на організацію допомоги, організатор медичних послуг починає пошук у бажаному застрахованою особою місті/районі та на бажаний час.

Організатор поетапно зв’язується з усіма медичними закладами, що розташовані в зручному для застрахованої особи районі, уточнює вільні слоти для необхідних послуг та зв’язується із застрахованою особою з кількома пропозиціями по медичних закладах і часу прийому. Після отримання від застрахованої особи згоди на конкретну клініку та час, організатор резервує прийом для застрахованої особи в обраному медичному закладу та повідомляє деталі в SMS (назва клініки, адреса, дата та час прийому)", — пояснили фахівці компанії.

Після отримання медичної послуги, лікар медичного закладу зв’язується з медичним асистансом для повідомлення результатів прийому. І тут у гру вступає третя група працівників — лікарі-експерти

Це найдосвідченіші працівники, лікарі з багатим практичним досвідом, що фахово й глибоко розбираються у всіх медичних нюансах.

«Під час такого повідомлення, лікар, що надавав послуги (консультацію) повідомляє всі деталі захворювання застрахованої особи — скарги, симптоми, попередній або остаточний діагноз, необхідні обстеження чи медикаменти для лікування. Лікар-експерт аналізує результати консультації, відповідність діагнозу симптомам, уважно аналізує призначене лікування. Це грунтовна експертиза для визначення доцільності, необхідності та повноти призначеного лікування", — звертають увагу в UNIVERSALNA.

Якщо виявиться, що застрахованій особі потрібні додаткові обстеження, відповідна задача ставиться на організаторів медичних послуг, а далі повторюється процес другого етапу.

Фінальний етап — забезпечення медикаментами. Цим займається ще одна окрема велика група працівників асистансу — організатори медикаментів. Адже їхня робота потребує глибокого знання фармакології та фармацевтики, тому тут працюють фахівці з відповідною освітою та досвідом.

«При організації медикаментів, необхідно зважити багато факторів — дозування, основну речовину, виробника, а в разі потреби — підібрати аналоги препаратів. Організатори медикаментів проводять пошук необхідних препаратів в аптеках у зручному для застрахованого районі, замовляють їх та повідомляють застраховані особи — аптеку та адресу, за якою він може отримати ліки за страховкою», — розповідають в UNIVERSALNA.

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Якість роботи медичного асистансу — один із найважливіших критеріїв під час вибору страхової компанії для оформлення поліса ДМС. Страховий поліс, звісно ж, не захистить від хвороб, але з ним ви точно знатимете, що не залишитеся сам на сам із проблемою. Вартість поліса добровільного медичного страхування (ДМС) сьогодні цілком прийнятна, а пропоновані суми покриття в десятки разів більші. Якщо вам потрібен такий поліс, радимо розрахувати вартість медичного страхування за цим посиланням

Universalna За матеріалами:

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