Як працює кешбек-сервіс — Finance.ua

Як працює кешбек-сервіс Сьогодні 20:04 — Особисті фінанси

Як працює кешбек-сервіс

Кешбек-сервіси (cash back) — це онлайн-сайти, які є партнерами інтернет-магазину. Вони залучають в магазин покупців, отримуючи за це комісію, частиною якої діляться з покупцем. Про це пише Фінкульт.

Як це працює

Магазин платить кешбек-сервісу за залучення покупців, а сервіс ділиться частиною цієї комісії з покупцем у вигляді кешбеку. У результаті:

магазин заробляє на продажу товару й отримує лояльних покупців, магазин економить на рекламі;

кешбек-сервіс отримує від магазину за залучення плату, частину якої віддає покупцеві, а частину залишає собі у вигляді прибутку;



магазин отримує продажі;



а покупець — бажаний товар, але дешевше.



Як скористатись кешбек-сервісом

Спочатку необхідно зареєструватися на кешбек-сервісі. Потім обрати серед списку партнерів потрібний магазин і перейти на нього за посиланням.

Далі здійснити покупку, як звичайний покупець.

Після оплати за товар на рахунок облікового запису на сайті сервісу вам буде нарахований кешбек у вигляді відсотка від суми, сплаченої за товар.

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Важливо зробити оплату за товар саме з кешбек-сервісу, оскільки він надає посилання, за яким визначається, що ви скористались саме його послугами.

Залежно від магазину, розмір кешбека може становити від 1% до 10% від витраченого.

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