Як працює кешбек-сервіс — Finance.ua

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Як працює кешбек-сервіс

Особисті фінанси
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Як працює кешбек-сервіс
Як працює кешбек-сервіс
Кешбек-сервіси (cash back) — це онлайн-сайти, які є партнерами інтернет-магазину. Вони залучають в магазин покупців, отримуючи за це комісію, частиною якої діляться з покупцем. Про це пише Фінкульт.

Як це працює

Магазин платить кешбек-сервісу за залучення покупців, а сервіс ділиться частиною цієї комісії з покупцем у вигляді кешбеку. У результаті:
  • магазин заробляє на продажу товару й отримує лояльних покупців, магазин економить на рекламі;
  • кешбек-сервіс отримує від магазину за залучення плату, частину якої віддає покупцеві, а частину залишає собі у вигляді прибутку;
  • магазин отримує продажі;
  • а покупець — бажаний товар, але дешевше.

Як скористатись кешбек-сервісом

  1. Спочатку необхідно зареєструватися на кешбек-сервісі.
  2. Потім обрати серед списку партнерів потрібний магазин і перейти на нього за посиланням.
  3. Далі здійснити покупку, як звичайний покупець.
  4. Після оплати за товар на рахунок облікового запису на сайті сервісу вам буде нарахований кешбек у вигляді відсотка від суми, сплаченої за товар.

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Важливо зробити оплату за товар саме з кешбек-сервісу, оскільки він надає посилання, за яким визначається, що ви скористались саме його послугами.
Залежно від магазину, розмір кешбека може становити від 1% до 10% від витраченого.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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