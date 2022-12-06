Як працює кешбек-сервіс — Finance.ua

Як працює кешбек-сервіс
Кешбек-сервіси (cash back) — це онлайн-сайти, які є партнерами інтернет-магазину. Вони залучають в магазин покупців, отримуючи за це комісію, частиною якої діляться з покупцем. Про це пише Фінкульт.
Як це працює
Магазин платить кешбек-сервісу за залучення покупців, а сервіс ділиться частиною цієї комісії з покупцем у вигляді кешбеку. У результаті:
- магазин заробляє на продажу товару й отримує лояльних покупців, магазин економить на рекламі;
- кешбек-сервіс отримує від магазину за залучення плату, частину якої віддає покупцеві, а частину залишає собі у вигляді прибутку;
- магазин отримує продажі;
- а покупець — бажаний товар, але дешевше.
Як скористатись кешбек-сервісом
- Спочатку необхідно зареєструватися на кешбек-сервісі.
- Потім обрати серед списку партнерів потрібний магазин і перейти на нього за посиланням.
- Далі здійснити покупку, як звичайний покупець.
- Після оплати за товар на рахунок облікового запису на сайті сервісу вам буде нарахований кешбек у вигляді відсотка від суми, сплаченої за товар.
Читайте також: Комбінація карток для максимального кешбеку в грудні
Важливо зробити оплату за товар саме з кешбек-сервісу, оскільки він надає посилання, за яким визначається, що ви скористались саме його послугами.
Залежно від магазину, розмір кешбека може становити від 1% до 10% від витраченого.
Поділитися новиною