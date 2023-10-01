Як працює індустрія підробок у Китаї — Finance.ua

Як працює індустрія підробок у Китаї Сьогодні 16:14

Як працює індустрія підробок у Китаї

Міф про те, що китайці створюють товари незадовільної якості, давно зруйнований. Розвиваючи свої індустрії, Китай скористався принципом «перехід кількості у якість».

Так, протягом останніх років в Піднебесній почали виробляти конкурентоспроможну електроніку з високою доданою вартістю. Вона вже захопила світові ринки та, наприклад, у США 65% придбань усієї побутової техніки — з Китаю.

Втім, від виробництва підробок китайці відмовлятися не поспішають. Проте їх зараз можна назвати підробками нового покоління. Адже вони виготовлені досить якісно, а за придбання таких речей доведеться дорого заплатити. Якщо раніше ціна за підробку могла бути нижчою на 50−90%, то зараз різниця може бути не такою відчутною і становити всього 20−30%.

Якість підробок — ще один головний біль для топбрендів. Адже тепер їм потрібно постійно протистояти цьому та фактично конкурувати на ринку з такими товарами.

А от у виробників, які займаються виготовленням високоякісних підробок, справи йдуть непогано. Один з таких підприємців у неофіційному інтерв'ю китайському діловому виданню Yicai розповів, що продаж контрафактної продукції можна назвати по-справжньому бездоганним.

Він зауважив, що його фабрики спеціалізуються на виробництві сумок та одягу, а деякі навіть працюють у субпідряді з відомими брендами. Через це для виробництва підробок вдається використовувати першокласні технології.

«Якщо ви хочете виробляти високоякісні люксові підробки, чи то сумки, чи то одяг або що завгодно, ви можете це зробити. Просто якість виконаної роботи залежить від того, скільки ви готові витратити на виробництво», — пояснив виробник.

Якщо все так добре із китайськими підробками, то чому ж в Україні можна знайти багато товарів з країною виробництва Китай, але поганої якості?

Все через низьку платоспроможність українців. Річ у тім, що замовляючи товари у китайських виробників, вітчизняні імпортери просять максимально економити на виготовленні, щоб в кінцевому результаті знизити ціну на полицях магазинів.

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