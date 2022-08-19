Як працюватимуть банки на День Незалежності — Finance.ua

Як працюватимуть банки на День Незалежності
Середа, 24 серпня, для банків буде звичайним робочим днем.
Про це повідомляє Національний банк.
«У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Тож, святковий день 24 серпня — День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи. Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ працюватимуть у звичайному режимі», — повідомили в Нацбанку.
Регулятор нагадав, що під час війни СЕП працює у звичайному режимі (23/7) та без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних
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