Як працюватимуть банки на День Незалежності — Finance.ua

Як працюватимуть банки на День Незалежності Вчора 07:21 — Особисті фінанси

Як працюватимуть банки на День Незалежності

Середа, 24 серпня, для банків буде звичайним робочим днем.

Про це повідомляє Національний банк.

«У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Тож, святковий день 24 серпня — День Незалежності України, що припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи. Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ працюватимуть у звичайному режимі», — повідомили в Нацбанку.

Регулятор нагадав, що під час війни СЕП працює у звичайному режимі (23/7) та без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних

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