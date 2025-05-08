Як працювала система BankID НБУ у І кварталі 2025 (інфографіка) — Finance.ua
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Як працювала система BankID НБУ у І кварталі 2025 (інфографіка)

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Як працювала система BankID НБУ у І кварталі 2025 (інфографіка)
Як працювала система BankID НБУ у І кварталі 2025 (інфографіка)
Завдяки системі BankID НБУ користувачі можуть зручно та безпечно здійснити віддалену ідентифікацію й отримати доступ до широкого спектру онлайн-послуг. Про це пише НБУ.
За цей період через Систему BankID НБУ було здійснено понад 27,2 мільйона успішних ідентифікацій.
Як працювала система BankID НБУ у І кварталі 2025 (інфографіка)
Це на 8% більше, ніж у попередньому кварталі, що свідчить про зростаючу довіру та активне використання сервісу.
Наразі Система BankID НБУ налічує 39 банків-ідентифікаторів та 110 абонентів — надавачів послуг.
Протягом І кварталу 2025 року до системи у якості нового абонента — надавача послуг приєдналася одна небанківська фінансова установа.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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