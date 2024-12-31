Як повномасштабна війна позначилася на доходах компаній, пов’язаних із курортом «Буковель» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як повномасштабна війна позначилася на доходах компаній, пов’язаних із курортом «Буковель»

120
Як повномасштабна війна позначилася на доходах компаній, пов’язаних із курортом «Буковель»
Як повномасштабна війна позначилася на доходах компаній, пов’язаних із курортом «Буковель»
Карпатські курорти під час повномасштабної війни стали чи не найпопулярнішим місцем відпочинку для українців. Одним із найвідоміших та найдорожчих курортів є «Буковель» в Івано-Франківській області.
Видання «Слово і діло» дослідило, як повномасштабна війна позначилася на доходах компаній, пов’язаних із комплексом.
У гірськолижного курорту «Буковель» досить складна структура власності. Для аналізу фінансових результатів брали три компанії, пов’язані із курортом.
ТОВ «Парктур» є оператором усіх послуг курорту — керує більшістю готелів, займається продажем Ski-пасів та іншими послугами. ТОВ «Зірка Буковеля» управляє, зокрема, готелем Radisson Blu на території курорту та володіє об’єктом нерухомості за тією ж адресою. ТОВ «Буковель» займається орендою та експлуатацією нерухомого майна.
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»
У 2018 році компанія «Парктур» отримала 420 млн гривень доходу від надання послуг, «Зірка Буковелю» — 220 млн, «Буковель» — 150 млн. Проте прибутковою виявилася лише одна компанія — «Парктур», яка закінчила рік із 86 млн гривень доходу.
«Зірка Буковелю» отримала 39 млн гривень збитків, «Буковель» — 28 млн.
У 2019 році «Парктур», «Зірка Буковелю» та «Буковель» отримали від надання послуг 296,7 млн, 234,4 млн та 216,5 млн гривень відповідно.
«Парктур» і «Буковель» були збитковими за підсумками року (110,4 млн і 17,4 млн відповідно), «Зірка Буковелю» отримала 427 млн прибутку.
У 2020 році, під час пандемії, дохід компаній від надання послуг суттєво не змінився: «Парктур» — 300,3 млн гривень, «Зірка Буковелю» — 219,8 млн., «Буковель» — 216,3 млн. Але всі три компанії отримали збитки — 23,4 млн гривень, 410,5 млн і 48,5 млн відповідно.
У 2021 році компанії, пов’язані з курортом «Буковель», збільшили свої доходи від надання послуг та вийшли за підсумками року в плюс. «Парктур» отримала 455,6 млн гривень виручки та 60,9 млн прибутку, «Зірка Буковелю» отримала 376,7 млн гривень виручки та 172,9 млн прибутку, «Буковель» — 437,1 млн гривень виручки та 532 млн прибутку.
У перший рік повномасштабної війни «Парктур» отримала 436,8 млн гривень доходу від надання послуг, «Зірка Буковелю» — 378 млн, «Буковель» — 693 млн. При цьому лише ТОВ «Буковель» отримало прибуток за підсумками року — 849,9 млн.
У 2023 році компанія «Парктур» отримала 573,3 млн гривень від надання послуг і закінчила рік із прибутком у розмірі 2 млрд 372 млн гривень.
Фінансові результати двох інших компаній були скромнішими: «Зірка Буковелю» — 421,9 млн гривень доходу від надання послуг та 63,3 млн збитків, «Буковель» — 730,2 млн від надання послуг та 60,2 млн прибутку.
За перші три квартали 2024-го компанії отримали наступний дохід від надання послуг: «Парктур» — 584,2 млн гривень, «Зірка Буковелю» — 319 млн, «Буковель» — 771,7 млн. «Парктур» і «Буковель» отримали 33,5 млн і 79 млн прибутку, «Зірка Буковелю» — 240,6 млн збитків.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.