Як повномасштабна війна позначилася на доходах компаній, пов’язаних із курортом «Буковель» — Finance.ua

Як повномасштабна війна позначилася на доходах компаній, пов’язаних із курортом «Буковель» Сьогодні 07:45

Як повномасштабна війна позначилася на доходах компаній, пов’язаних із курортом «Буковель»

Карпатські курорти під час повномасштабної війни стали чи не найпопулярнішим місцем відпочинку для українців. Одним із найвідоміших та найдорожчих курортів є «Буковель» в Івано-Франківській області.

Видання «Слово і діло» дослідило , як повномасштабна війна позначилася на доходах компаній, пов’язаних із комплексом.

У гірськолижного курорту «Буковель» досить складна структура власності. Для аналізу фінансових результатів брали три компанії, пов’язані із курортом.

ТОВ «Парктур» є оператором усіх послуг курорту — керує більшістю готелів, займається продажем Ski-пасів та іншими послугами. ТОВ «Зірка Буковеля» управляє, зокрема, готелем Radisson Blu на території курорту та володіє об’єктом нерухомості за тією ж адресою. ТОВ «Буковель» займається орендою та експлуатацією нерухомого майна.

Інфографіка: «Слово і діло»

У 2018 році компанія «Парктур» отримала 420 млн гривень доходу від надання послуг, «Зірка Буковелю» — 220 млн, «Буковель» — 150 млн. Проте прибутковою виявилася лише одна компанія — «Парктур», яка закінчила рік із 86 млн гривень доходу.

«Зірка Буковелю» отримала 39 млн гривень збитків, «Буковель» — 28 млн.

У 2019 році «Парктур», «Зірка Буковелю» та «Буковель» отримали від надання послуг 296,7 млн, 234,4 млн та 216,5 млн гривень відповідно.

«Парктур» і «Буковель» були збитковими за підсумками року (110,4 млн і 17,4 млн відповідно), «Зірка Буковелю» отримала 427 млн прибутку.

У 2020 році, під час пандемії, дохід компаній від надання послуг суттєво не змінився: «Парктур» — 300,3 млн гривень, «Зірка Буковелю» — 219,8 млн., «Буковель» — 216,3 млн. Але всі три компанії отримали збитки — 23,4 млн гривень, 410,5 млн і 48,5 млн відповідно.

У 2021 році компанії, пов’язані з курортом «Буковель», збільшили свої доходи від надання послуг та вийшли за підсумками року в плюс. «Парктур» отримала 455,6 млн гривень виручки та 60,9 млн прибутку, «Зірка Буковелю» отримала 376,7 млн гривень виручки та 172,9 млн прибутку, «Буковель» — 437,1 млн гривень виручки та 532 млн прибутку.

У перший рік повномасштабної війни «Парктур» отримала 436,8 млн гривень доходу від надання послуг, «Зірка Буковелю» — 378 млн, «Буковель» — 693 млн. При цьому лише ТОВ «Буковель» отримало прибуток за підсумками року — 849,9 млн.

У 2023 році компанія «Парктур» отримала 573,3 млн гривень від надання послуг і закінчила рік із прибутком у розмірі 2 млрд 372 млн гривень.

Фінансові результати двох інших компаній були скромнішими: «Зірка Буковелю» — 421,9 млн гривень доходу від надання послуг та 63,3 млн збитків, «Буковель» — 730,2 млн від надання послуг та 60,2 млн прибутку.

За перші три квартали 2024-го компанії отримали наступний дохід від надання послуг: «Парктур» — 584,2 млн гривень, «Зірка Буковелю» — 319 млн, «Буковель» — 771,7 млн. «Парктур» і «Буковель» отримали 33,5 млн і 79 млн прибутку, «Зірка Буковелю» — 240,6 млн збитків.

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