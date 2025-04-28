Як потрібно їздити, щоб витрачати менше пального — Finance.ua

Як потрібно їздити, щоб витрачати менше пального
Власникам автомобілів доводиться постійно стикатися з безліччю проблем під час користування своєю машиною: від ремонту до цін на паливо. Не секрет, що все це обходиться в копієчку. Про те, як економити бензин на автоматі та механіці, розповімо в матеріалі.
Якщо правильно вибрати режим їзди, то можна зменшити витрату палива. Тому вкрай важливо знати, на якій передачі економічніше їздити, ніж на інших. Очевидно, що в цьому питанні потрібно відштовхуватися від типу коробки передач.
Спочатку розповімо, як економити бензин на автоматі. Нові розробки дуже допомагають водіям у цьому плані. Більшість сучасних автомобілів мають різні режими руху, які можна обрати через електронні налаштування — їх легко знайти на приладовій панелі. Серед них обов’язково є «економний», під час увімкнення якого знижуються витрати бензину або дизеля. Також потрібно їздити на вже прогрітому двигуні.
Відповідь на питання, як економити бензин на механіці, відповідно інша і більш комплексна. Опишемо головні моменти:
- Потрібно вчасно перемикати швидкості, адже що нижча передача, то більша витрата бензину.
- Не потрібно постійно «смикати» педаль газу, а саме натискання має бути максимально плавним.
- Не варто зловживати «нейтралкою» і намагайтеся гальмувати двигуном на спусках.
Завжди важливо вміти використовувати переваги виду коробки передач і знати, в яких ситуаціях на дорозі потрібно це робити.
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