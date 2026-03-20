Як поставити на облік автомобіль, придбаний у кредит
Процедура реєстрації автомобіля в Україні не ускладнюється, навіть якщо транспортний засіб придбано в кредит. У Головному сервісному центрі МВС пояснили, які документи потрібні та чи потрібно звертатися до банку.
Чи потрібна довідка з банку
Громадянам, які купили авто в кредит, не потрібно надавати жодних довідок із банку під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу.
Процедура залишається стандартною — незалежно від того, придбаний автомобіль за власні кошти чи в кредит. Додаткові документи з банківських установ у сервісних центрах МВС не вимагають.
Якщо авто перебуває у заставі, ця інформація автоматично вноситься до Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Це не впливає на сам процес реєстрації.
Після повного погашення кредиту порядок також не змінюється — додаткові довідки подавати не потрібно, адже всі дані вже містяться в реєстрі.
Які документи потрібні
Для реєстрації або перереєстрації автомобіля необхідно підготувати стандартний пакет документів:
- паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про місце проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує придбання або отримання авто;
- документ про повноваження представника (якщо оформлення здійснюється через довірену особу).
У МВС наголошують, що реєстрація транспортних засобів здійснюється за чіткими офіційними процедурами. Це забезпечує законність угоди та захист прав власників автомобілів.
