Як поставити на облік автомобіль, придбаний у кредит

Сьогодні 08:38

Купівля автомобіля в кредит

Процедура реєстрації автомобіля в Україні не ускладнюється, навіть якщо транспортний засіб придбано в кредит. У Головному сервісному центрі МВС пояснили, які документи потрібні та чи потрібно звертатися до банку.

Чи потрібна довідка з банку

Громадянам, які купили авто в кредит, не потрібно надавати жодних довідок із банку під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу.

Процедура залишається стандартною — незалежно від того, придбаний автомобіль за власні кошти чи в кредит. Додаткові документи з банківських установ у сервісних центрах МВС не вимагають.

Якщо авто перебуває у заставі, ця інформація автоматично вноситься до Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Це не впливає на сам процес реєстрації.

Після повного погашення кредиту порядок також не змінюється — додаткові довідки подавати не потрібно, адже всі дані вже містяться в реєстрі.

Які документи потрібні

Для реєстрації або перереєстрації автомобіля необхідно підготувати стандартний пакет документів:

паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує придбання або отримання авто;

документ про повноваження представника (якщо оформлення здійснюється через довірену особу).

У МВС наголошують, що реєстрація транспортних засобів здійснюється за чіткими офіційними процедурами. Це забезпечує законність угоди та захист прав власників автомобілів.

