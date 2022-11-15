Як покращити свою кредитну історію: 5 порад — Finance.ua

Як покращити свою кредитну історію: 5 порад Сьогодні 09:01 — Кредит&Депозит

Як покращити свою кредитну історію: 5 порад

Кредитна історія — це досьє позичальника про всі поточні та сплачені кредити, вона містить інформацію про те, наскільки вчасно погашалася заборгованість.

Думка про те, що відсутність кредитної історії — це добре, є хибною, оскільки в такому випадку кредитор не може якісно оцінити вірогідність повернення кредиту.

Активне користування кредитами (за умови їх повернення) для кредитора є свідченням того, що з великою ймовірністю, наступний кредит, виданий такому позичальнику, буде успішно повернуто.

Наявність кредитної історії є вигідною як для кредиторів, так і для відповідальних позичальників. Кредитори отримують хороших клієнтів, позичальники — лояльніші умови кредитування та легке погодження кредитів.

Фінкульт поділився кількома порадами, які допоможуть не зіпсувати свою кредитну історію.

5 факторів, які допоможуть покращити кредитну історію

Активне користування кредитами та кредитними картами з дотриманням всіх умов виплат. Вчасне погашення кредитів, згідно з графіком платежів та уникнення прострочених заборгованостей.

Погашення наявної простроченої заборгованості, якщо вона виникла на поточний період.

Якщо у позичальника одночасно оформлено декілька кредитів — закрийте один з договорів — це позитивно позначиться на вашій кредитній історії.

Якщо банк віднесено до категорії неплатоспроможних та запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідацію банку — не припиняйте платити у розмірах і у строки, встановлені умовами кредитного договору.



Як здійснювати погашення кредиту після віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Під час тимчасової адміністрації позичальник здійснює платежі для погашення кредиту на реквізити банку, вказані у кредитному договорі.

Після відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації, сплату заборгованості необхідно здійснювати на накопичувальний рахунок, що відкривається у НБУ.

Відомості про ліквідацію банку та реквізити накопичувального рахунку розміщуються на сайті неплатоспроможного банку та на сайті Фонду гарантування вкладів.

Погасити кредит можна:

через відділення будь-якого діючого (платоспроможного) банку згідно з його тарифами;

за допомогою дистанційних каналів діючих (платоспроможних) банків (веб-банкінг, мобільні додатки);



готівкою за допомогою платіжних терміналів;



готівкою через каси діючих (працюючих) відділень неплатоспроможного банку.



Завжди дбайте про власну кредитну історію, адже гарна кредитна історія є запорукою ухвалення кредиту на більш лояльних умовах кредитування.

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