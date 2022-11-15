Як покращити свою кредитну історію: 5 порад — Finance.ua

Як покращити свою кредитну історію: 5 порад
Кредитна історія — це досьє позичальника про всі поточні та сплачені кредити, вона містить інформацію про те, наскільки вчасно погашалася заборгованість.
Думка про те, що відсутність кредитної історії — це добре, є хибною, оскільки в такому випадку кредитор не може якісно оцінити вірогідність повернення кредиту.
Активне користування кредитами (за умови їх повернення) для кредитора є свідченням того, що з великою ймовірністю, наступний кредит, виданий такому позичальнику, буде успішно повернуто.
Наявність кредитної історії є вигідною як для кредиторів, так і для відповідальних позичальників. Кредитори отримують хороших клієнтів, позичальники — лояльніші умови кредитування та легке погодження кредитів.
Фінкульт поділився кількома порадами, які допоможуть не зіпсувати свою кредитну історію.
5 факторів, які допоможуть покращити кредитну історію
- Активне користування кредитами та кредитними картами з дотриманням всіх умов виплат.
- Вчасне погашення кредитів, згідно з графіком платежів та уникнення прострочених заборгованостей.
- Погашення наявної простроченої заборгованості, якщо вона виникла на поточний період.
- Якщо у позичальника одночасно оформлено декілька кредитів — закрийте один з договорів — це позитивно позначиться на вашій кредитній історії.
- Якщо банк віднесено до категорії неплатоспроможних та запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідацію банку — не припиняйте платити у розмірах і у строки, встановлені умовами кредитного договору.
Як здійснювати погашення кредиту після віднесення банку до категорії неплатоспроможних
Під час тимчасової адміністрації позичальник здійснює платежі для погашення кредиту на реквізити банку, вказані у кредитному договорі.
Після відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації, сплату заборгованості необхідно здійснювати на накопичувальний рахунок, що відкривається у НБУ.
Відомості про ліквідацію банку та реквізити накопичувального рахунку розміщуються на сайті неплатоспроможного банку та на сайті Фонду гарантування вкладів.
Погасити кредит можна:
- через відділення будь-якого діючого (платоспроможного) банку згідно з його тарифами;
- за допомогою дистанційних каналів діючих (платоспроможних) банків (веб-банкінг, мобільні додатки);
- готівкою за допомогою платіжних терміналів;
- готівкою через каси діючих (працюючих) відділень неплатоспроможного банку.
Завжди дбайте про власну кредитну історію, адже гарна кредитна історія є запорукою ухвалення кредиту на більш лояльних умовах кредитування.
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