Як покращити свою кредитну історію: 5 порад — Finance.ua
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Як покращити свою кредитну історію: 5 порад

Кредит&Депозит
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Як покращити свою кредитну історію: 5 порад
Як покращити свою кредитну історію: 5 порад
Кредитна історія — це досьє позичальника про всі поточні та сплачені кредити, вона містить інформацію про те, наскільки вчасно погашалася заборгованість.
Думка про те, що відсутність кредитної історії — це добре, є хибною, оскільки в такому випадку кредитор не може якісно оцінити вірогідність повернення кредиту.
Активне користування кредитами (за умови їх повернення) для кредитора є свідченням того, що з великою ймовірністю, наступний кредит, виданий такому позичальнику, буде успішно повернуто.
Наявність кредитної історії є вигідною як для кредиторів, так і для відповідальних позичальників. Кредитори отримують хороших клієнтів, позичальники — лояльніші умови кредитування та легке погодження кредитів.
Фінкульт поділився кількома порадами, які допоможуть не зіпсувати свою кредитну історію.

5 факторів, які допоможуть покращити кредитну історію

  1. Активне користування кредитами та кредитними картами з дотриманням всіх умов виплат.
  2. Вчасне погашення кредитів, згідно з графіком платежів та уникнення прострочених заборгованостей.
  3. Погашення наявної простроченої заборгованості, якщо вона виникла на поточний період.
  4. Якщо у позичальника одночасно оформлено декілька кредитів — закрийте один з договорів — це позитивно позначиться на вашій кредитній історії.
  5. Якщо банк віднесено до категорії неплатоспроможних та запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідацію банку — не припиняйте платити у розмірах і у строки, встановлені умовами кредитного договору.

Як здійснювати погашення кредиту після віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Під час тимчасової адміністрації позичальник здійснює платежі для погашення кредиту на реквізити банку, вказані у кредитному договорі.
Після відкликання банківської ліцензії та початку процедури ліквідації, сплату заборгованості необхідно здійснювати на накопичувальний рахунок, що відкривається у НБУ.
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Відомості про ліквідацію банку та реквізити накопичувального рахунку розміщуються на сайті неплатоспроможного банку та на сайті Фонду гарантування вкладів.
Погасити кредит можна:
  • через відділення будь-якого діючого (платоспроможного) банку згідно з його тарифами;
  • за допомогою дистанційних каналів діючих (платоспроможних) банків (веб-банкінг, мобільні додатки);
  • готівкою за допомогою платіжних терміналів;
  • готівкою через каси діючих (працюючих) відділень неплатоспроможного банку.
Завжди дбайте про власну кредитну історію, адже гарна кредитна історія є запорукою ухвалення кредиту на більш лояльних умовах кредитування.
До речі, на Finance.ua працює сервіс персонального підбору кредитів. Безкоштовно проводимо розрахунок та підбір кредитних пропозицій.

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За матеріалами:
Finance.ua
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