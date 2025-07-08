Уряд схвалив гранти до 16 млн грн для відновлення переробних підприємств — Finance.ua

Уряд схвалив гранти до 16 млн грн для відновлення переробних підприємств Сьогодні 10:32 — Кредит&Депозит

Уряд схвалив гранти до 16 млн грн для відновлення переробних підприємств

Кабінет Міністрів схвалив оновлену програму «Гранти для переробних підприємств», додавши до неї можливість отримання грантів на відновлення бізнесу, постраждалого від російських обстрілів. У межах програми запроваджено новий напрям — гранти на відновлення виробничих потужностей для переробних підприємств, які постраждали від збройної агресії росії. Тепер вони можуть отримати до 16 млн грн на закупівлю, доставку та монтаж обладнання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

«Внаслідок масованих обстрілів та пожеж українські підприємства щодня втрачають дороговартісне обладнання, яке є критично важливим для виробництва. Саме тому ми розширюємо грантову програму. Відтепер підприємства переробної промисловості можуть отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення пошкоджених потужностей, при цьому держава бере на себе до 80% витрат», — наголосила перша віцепрем’єрка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Крім того, за її словами, нові норми передбачають можливість повторної участі у програмі, а також розширюється підтримка для аграріїв і виробників, які обирають українське обладнання.

«Запроваджені зміни дозволять підприємствам відновити втрачені потужності, створити нові робочі місця, запустити додаткові виробничі лінії та забезпечити стабільний розвиток», — пояснила Свириденко.

Хто зможе отримати грант

Гранти на відновлення будуть надаватись мікро-, малим та середнім підприємствам і ФОП, які працюють у переробній промисловості й документально підтвердили руйнування чи пошкодження виробничих площ внаслідок воєнної агресії росії.

Максимальний розмір гранту на відновлення — 16 млн грн (але не більше фактично підтверджених збитків).

Отримати грант можна на умовах співфінансування 20/80 вартості проєкту. Зокрема, для отримання максимальної суми гранту 16 млн грн, власний внесок заявника має складати 4 млн грн.

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Грант може отримати кожен постраждалий виробник незалежно від групи пов’язаних осіб. Для подачі заявки обов’язково надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та акт оцінки збитків за методикою Фонду держмайна та Мінекономіки. Заявку можуть подати й ті підприємства, які раніше вже отримували грант на розвиток чи створення переробного підприємства, але загальна сума отриманих грантів за цією програмою не може перевищувати 16 млн грн.

Інші умови є спільними із базовою грантовою програмою для переробних підприємств: отримувачі мають створити не менше 5 нових робочих місць, забезпечити повернення суми гранту у вигляді сплачених податків і ЄСВ протягом трьох років (з яких мінімум 20% - ЄСВ із нових робочих місць).

Витратити кошти можна лише на придбання, доставку й монтаж нового обладнання українського або іноземного виробництва.

Також до програми додано такі оновлення:

підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції;

грантові кошти тепер можна скерувати й на придбання нематеріальних активів — зокрема, проведення досліджень для запуску нової продукції у серійне виробництво (RnD);

якщо проєкт складається виключно з обладнання українського виробництва, що підтверджується сертифікатом країни походження, для нього діють умови співфінансування 30/70: 30% внесок учасника і 70% грантові кошти;

подаватися на грант повторно можуть ті підприємства, які вже отримували грант і виконали всі зобов’язання за попереднім договором (після затвердження Мінекономіки акту про виконання умов попереднього гранту).

Подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. Документи можна подати через платформу Дія.

Умови грантової програми передбачають співфінансування 50/50 для більшості підприємств та 80/20 для виробників безпілотників, поліграфії й підприємств у прифронтових регіонах.

Процедура розгляду заявок:

Крок 1: Подача заявки разом із бізнес-планом через портал Дія . Заявка автоматично надсилається до вибраного заявником банку.

Крок 2: Перевірка банком (податкові борги, кредитна історія, оцінка бізнес-плану та візит на підприємство).

Крок 3: Рішення про грант ухвалюють Мінекономіки та Державна служба зайнятості. Перевагу мають проєкти з прифронтових регіонів.

Крок 4: Виділення коштів після внесення підприємцем власної частки співфінансування.

Очікуваний термін отримання грантових коштів — 1−1,5 місяця після завершення хвилі, в яку була подана заявка.

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