Підприємці отримали понад 15,2 тис. пільгових кредитів: банки-лідери — Finance.ua
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Підприємці отримали понад 15,2 тис. пільгових кредитів: банки-лідери

Кредит&Депозит
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Підприємці отримали понад 15,2 тис. пільгових кредитів: банки-лідери
Підприємці отримали понад 15,2 тис. пільгових кредитів: банки-лідери
З початку 2025 року бізнес отримав 15 252 пільгових кредити за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» на загальну суму 47,6 млрд грн.
Нагадаємо, від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 119,7 тис. кредитів на суму 413,6 млрд грн.
Минулого тижня українські підприємці отримали 449 пільгових кредитів на 1,1 млрд грн.
«Програма „Доступні кредити 5−7-9%“ стала одним із ключових інструментів підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни. Вона дозволяє підприємцям інвестувати в розвиток, зберігати робочі місця та запускати нові виробництва навіть у складних умовах. Це — реальний стимул для зростання реального сектору економіки», —
зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:
  • 13,2 млрд грн — на переробку;
  • 12,2 млрд грн — інвестиційні кредити;
  • 10,9 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Регіони

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Банки

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (55,4 тис.), «Ощадбанк» (18,2 тис.) та «Укргазбанк» (6,5 тис.).
За матеріалами:
Finance.ua
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