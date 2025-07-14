Підприємці отримали понад 15,2 тис. пільгових кредитів: банки-лідери — Finance.ua

Підприємці отримали понад 15,2 тис. пільгових кредитів: банки-лідери Сьогодні 16:23 — Кредит&Депозит

Підприємці отримали понад 15,2 тис. пільгових кредитів: банки-лідери

З початку 2025 року бізнес отримав 15 252 пільгових кредити за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» на загальну суму 47,6 млрд грн.

Нагадаємо, від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 119,7 тис. кредитів на суму 413,6 млрд грн.

Минулого тижня українські підприємці отримали 449 пільгових кредитів на 1,1 млрд грн.

«Програма „Доступні кредити 5−7-9%“ стала одним із ключових інструментів підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни. Вона дозволяє підприємцям інвестувати в розвиток, зберігати робочі місця та запускати нові виробництва навіть у складних умовах. Це — реальний стимул для зростання реального сектору економіки», — зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:

13,2 млрд грн — на переробку;

12,2 млрд грн — інвестиційні кредити;

10,9 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Регіони

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Банки

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (55,4 тис.), «Ощадбанк» (18,2 тис.) та «Укргазбанк» (6,5 тис.).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.