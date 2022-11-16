Як подовжити термін роботи павербенка, і коли його треба віддавати на утилізацію — Finance.ua

Як подовжити термін роботи павербенка, і коли його треба віддавати на утилізацію Сьогодні 07:14 — Технології&Авто

Як подовжити термін роботи павербенка, і коли його треба віддавати на утилізацію

У Центрі управління відходами пояснили , як подовжити термін роботи ґаджетів, що набрали популярності через постійні відключення електроенергії в Україні — повербанків.

Там кажуть, що в Україні значно зросли обсяги використання батарейок, павербенків та акумуляторів, що допомагають створити певний рівень комфорту під час відключень світла, але негативно впливають на довкілля.

Що треба знати

Павербенки можуть мати два типи елементів живлення — літій-іонні та літій-полімерні акумулятори. У середньому вони розраховані на 500-1000 циклів перезарядки та можуть старіти, навіть якщо не використовуються. Якщо павербенк має ознаки пошкодження після падіння (вм’ятини, здуття, дим, запах), його небезпечно використовувати й краще віддати на утилізацію.

Повербанк можна здати на утилізацію у київському пункті Центру управління відходами (завод «Аналітприлад», вулиця Шутова, 16) в будні дні з 10:00 до 16:00, або надіслати поштою чи замовити вивіз за потрібною адресою. Вартість приймання — 20 гривень.

Щоб повербенк прослужив довше, радять дотримуватися таких правил:

Зробити два чи три цикли повного заряджання та розряджання, а потім повторювати повне розряджання не частіше, ніж раз на 1-3 місяці.

Ставити повербанк на зарядку, коли він має 10-20%.

Не допускати перегрівання та переохолодження павербенку.

Не кидати, не бити та не сідати на акумулятори, уникати потрапляння води чи надмірної вологи.

Крім того, закликають здавати акумулятори та батарейки. Одна пальчикова батарейка здатна забруднити 16 квадратних метрв ґрунту або 400 літрів води. Поки що в Україні їх не переробляють, але накопичують і безпечно зберігають на складі. Коли буде потрібна кількість, передадуть на один із заводів ЄС. Вартість приймання — 70 гривень за кілограм.

The Village Україна За матеріалами:

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