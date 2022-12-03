Як підготуватися до блекауту в багатоповерхівці: експерт озвучив список необхідного — Finance.ua
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Як підготуватися до блекауту в багатоповерхівці: експерт озвучив список необхідного

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Українці, як і влада, мають готуватися до більш тривалих відключень світла на випадок нових масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури країною-терористкою росією. Найважче при цьому буде мешканцям багатоповерхівок. Їм рекомендують наскільки можна купити компактну систему накопичення електроенергії, зробити запас води на 5 діб, тижневий запас продуктів, і навіть знати адреси найближчих «Пунктів незламності».
Також українцям слід запастись теплим одягом.
Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
«У людини, яка живе в багатоквартирному будинку у великому місті, обмежені опції забезпечити себе енергією. Тобто в першу чергу потрібно, щоб люди мали теплий одяг, запаси води десь на 5 днів, на тиждень запасів продуктів харчування. У кого є можливість, той має купити компактну систему накопичення електричної енергії, щоб можна було заряджати довгий час і по кілька разів і ноутбуки та мобільні телефони. У кого більше грошей, той може потужнішу систему накопичення купити», — сказав Омельченко.
Крім того, кожен мешканець багатоповерхових будинків має знати, де знаходиться «Пункт незламності». Також бажано відвідати його заздалегідь, щоб знати, куди йти.
«І, безумовно, мешканці будинку повинні знати, куди звертатися у разі, якщо систему теплопостачання в мороз буде відключено. Треба звертатися до комунальної служби, щоб вони відкривали засувку та спускали воду з батарей, із системи теплопостачання, щоб це не стало великою трагедією» , — додав експерт.
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В українців, які мешкають у приватних будинках, є більше можливостей для маневру. Вони можуть опалювати житло піччю, дровами та пелетами, а також вугіллям. Хто має можливість, той може використовувати більш сучасні котли на твердому паливі.
Вода та тепло — ключові питання
Омельченко зазначає, що місцева влада має свої виклики при підготовці до можливого блекауту. І це не лише облаштування «Пунктів незламності».
Так, потрібно перш за все зберегти систему водопостачання та теплопостачання. Це головні питання, а наявність світла — завдання другорядне, вважає експерт. Щоб зберегти критичну інфраструктуру, місцева влада в кожному регіоні має продумати використання альтернативних джерел живлення, наприклад, для насосів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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