🔥 Як пережити спеку в автомобілі: поради для водіїв та їхніх автівок — Finance.ua

🔥 Як пережити спеку в автомобілі: поради для водіїв та їхніх автівок Сьогодні 12:45

🔥 Як пережити спеку в автомобілі: поради для водіїв та їхніх автівок

Літо — це про подорожі, відпустки і нестерпну спеку в салоні авто. Щоб уникнути перегріву, втрати свідомості або поломки техніки, дамо кілька порад для тебе і твого «залізного коня» 👇

🚗 Для авто:

• Перевір охолоджувальну систему. Регулярно контролюй рівень охолоджувальної рідини.

• Стан акумулятора. Висока температура може «вбити» слабкий акумулятор — переконайся, що з ним усе ок.

• Шини — під контролем. У спеку тиск у шинах зростає. Перевір його перед кожною поїздкою.

• Сонцезахисні шторки або тонування. Вони реально зменшують нагрів салону.

😎 Для водія і пасажирів:

• Вентиляція перед поїздкою. Провітри авто перед стартом — відкрий двері або трохи опусти вікна.

• Завжди май воду. Ідеально — пляшка на кожного в авто.

• Уникай тривалих зупинок на сонці. Якщо треба — шукай тінь або прикривай лобове скло.

• Не залишай дітей і тварин в машині! Навіть «на хвилинку» — це смертельно небезпечно.

💡 Якщо авто без клімат-контролю — заведи звичку залишати вікна прочиненими на парковці (але обережно, щоб не привертати зайву увагу).

Береш участь у марафоні спеки — будь готовим! 🌞

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