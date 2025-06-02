🔥 Як пережити спеку в автомобілі: поради для водіїв та їхніх автівок — Finance.ua
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🔥 Як пережити спеку в автомобілі: поради для водіїв та їхніх автівок

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🔥 Як пережити спеку в автомобілі: поради для водіїв та їхніх автівок
🔥 Як пережити спеку в автомобілі: поради для водіїв та їхніх автівок
Літо — це про подорожі, відпустки і нестерпну спеку в салоні авто. Щоб уникнути перегріву, втрати свідомості або поломки техніки, дамо кілька порад для тебе і твого «залізного коня» 👇

🚗 Для авто:

Перевір охолоджувальну систему. Регулярно контролюй рівень охолоджувальної рідини.
Стан акумулятора. Висока температура може «вбити» слабкий акумулятор — переконайся, що з ним усе ок.
Шини — під контролем. У спеку тиск у шинах зростає. Перевір його перед кожною поїздкою.
Сонцезахисні шторки або тонування. Вони реально зменшують нагрів салону.

😎 Для водія і пасажирів:

Вентиляція перед поїздкою. Провітри авто перед стартом — відкрий двері або трохи опусти вікна.
Завжди май воду. Ідеально — пляшка на кожного в авто.
Уникай тривалих зупинок на сонці. Якщо треба — шукай тінь або прикривай лобове скло.
Не залишай дітей і тварин в машині! Навіть «на хвилинку» — це смертельно небезпечно.
💡 Якщо авто без клімат-контролю — заведи звичку залишати вікна прочиненими на парковці (але обережно, щоб не привертати зайву увагу).
Береш участь у марафоні спеки — будь готовим! 🌞
За матеріалами:
Finance.ua
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