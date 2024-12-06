Як перевірити виконавчі провадження онлайн — Finance.ua

Як перевірити виконавчі провадження онлайн Сьогодні 08:29 — Особисті фінанси

Як перевірити виконавчі провадження онлайн

Фахівці Юридичного порадника поділилися корисними ресурсами, за допомогою яких можна завжди тримати руку на пульсі своїх справ з виконавчою службою.

1. Найпростіший спосіб — мобільний застосунок «Дія»

В застосунку Дія заходимо в меню «Сервіси».

Обираємо «Виконавчі провадження».

Інформація про наявні виконавчі провадження одразу з’явиться на екрані вашого смартфона.

2. Через автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП) — офіційний ресурс

Заходимо на сайт АСВП.

Обираємо «Пошук за даними АСВП».

Обираємо тип боржника:

— «Фізична особа» — якщо шукаємо виконавчі провадження, які стосуються особи;

— «Юридична особа» — якщо шукаємо виконавчі провадження, які стосуються підприємства, установи, організації.

— «Фізична особа» — якщо шукаємо виконавчі провадження, які стосуються особи; — «Юридична особа» — якщо шукаємо виконавчі провадження, які стосуються підприємства, установи, організації. Якщо ви обрали «Фізична особа» — зазначаємо прізвище, ім’я, по батькові та дату народження особи, дані про яку шукаємо. Якщо ж ви обрали «Юридична особа» — вказуємо найменування та код ЄДРПОУ.

Важливо! Не обов’язково вказувати всі дані — можна лише прізвище та ім’я, однак не вказуючи РНОКПП ризикуємо натрапити, наприклад, на повного тезку.

Здійснюємо пошук, натиснувши кнопку «Шукати» та переглядаємо результати.

3. За допомогою Реєстру боржників

Це ще один офіційний ресурс так званої онлайн бази даних про боржників, яка ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання.

Заходимо на сайт Реєстру

Обираємо «Пошук боржників»

Обираємо тип боржника:

— «Фізична особа» — якщо шукаємо виконавчі провадження, які стосуються особи;

— «Юридична особа» — якщо шукаємо виконавчі провадження, які стосуються підприємства, установи, організації.

— «Фізична особа» — якщо шукаємо виконавчі провадження, які стосуються особи; — «Юридична особа» — якщо шукаємо виконавчі провадження, які стосуються підприємства, установи, організації. Якщо ви обрали «Фізична особа» — зазначаємо прізвище, ім’я, по батькові, РНОКПП та дату народження особи, дані про яку шукаємо. Якщо ж ви обрали «Юридична особа» — вказуємо найменування та код ЄДРПОУ.

Також можна вказувати категорію стягнення (наприклад, стягнення аліментів, стягнення штрафів у сфері безпеки дорожнього руху у справах про адміністративне правопорушення тощо).

Здійснюємо пошук, натиснувши кнопку «Шукати» та переглядаємо результати.

Отримавши з АСВП інформацію про відкрите виконавче провадження, Ви можете провести «доперевірку» у Реєстрі боржників і дізнатися, який виконавчий орган відкрив провадження, які контактні дані уповноваженого органу чи виконавця.

У разі закінчення виконавчого провадження чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами відомості про боржника виключаються з Реєстру боржників одночасно з винесенням постанови.

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З АСВП відомості НЕ виключаються, однак змінюється статус, зокрема, що виконавче провадження завершено.

Важливо! Якщо аи отримали постанову про відкриття виконавчого провадження, ви можете слідкувати за статусом ВП (ознайомитись із діями виконавця, а також з усіма документами виконавчого провадження) за допомогою ідентифікатора доступу.

Ідентифікатор доступу знаходиться в постанові і містить у собі спеціальний код, який складається з комбінації 12 цифр і букв.

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