Як перевірити свій стаж та чи сплачені страхові внески — Finance.ua

Як перевірити свій стаж та чи сплачені страхові внески Вчора 10:14 — Особисті фінанси

Громадяни України можуть перевірити свій стаж та сплату страхових внесків. Про це розповіли в Пенсійному фонді України, зробивши невеличку відеоінструкцію , пише social.com.ua.

Для того щоб перевірити свій стаж, потрібно завітати на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або завантажити мобільний застосунок «Пенсійний фонд» (Google Play та IOS).

Далі необхідно авторизуватися в особистому кабінеті одним з таких способів:

за кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

шляхом ідентифікації за Gov ID;

за логіном і паролем;

за електронним пенсійним посвідченням (ЕПП);

за токеном;

за Дія.Підпис.

Читайте також Українська пенсія за кордоном: як її отримувати та хто на неї має право

Після потрапляння в особистий кабінет слід обрати розділ «Дані з реєстру застрахованих осіб».

Окрім анкетних даних там можна знайти відомості про:

заробітну плату, з якої сплачено страхові внески з 2000 року (в окремих випадках з 1998 року);

страховий стаж (з 2004 року);

електронну трудову книжку;

періоди отримання допомоги по тимчасовій втраті працездатності.

На вебпорталі електронних послуг страховий стаж розраховується з 1 січня 2004 року. Зарахування стажу до 01.01.2004 здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та інших документів.

В Пенсійному фонді наголошують на необхідності перевіряти актуальність інформації щодо себе. У разі, якщо вона застаріла або недостовірна, то є можливість подати анкету для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб, додавши скан-копії документів, які підтверджують зміни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.