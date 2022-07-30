Як перевірити свій стаж та чи сплачені страхові внески — Finance.ua
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Як перевірити свій стаж та чи сплачені страхові внески

Особисті фінанси
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Громадяни України можуть перевірити свій стаж та сплату страхових внесків. Про це розповіли в Пенсійному фонді України, зробивши невеличку відеоінструкцію, пише social.com.ua.
Для того щоб перевірити свій стаж, потрібно завітати на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або завантажити мобільний застосунок «Пенсійний фонд» (Google Play та IOS).
Далі необхідно авторизуватися в особистому кабінеті одним з таких способів:
  • за кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
  • шляхом ідентифікації за Gov ID;
  • за логіном і паролем;
  • за електронним пенсійним посвідченням (ЕПП);
  • за токеном;
  • за Дія.Підпис.
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Після потрапляння в особистий кабінет слід обрати розділ «Дані з реєстру застрахованих осіб».
Окрім анкетних даних там можна знайти відомості про:
  • заробітну плату, з якої сплачено страхові внески з 2000 року (в окремих випадках з 1998 року);
  • страховий стаж (з 2004 року);
  • електронну трудову книжку;
  • періоди отримання допомоги по тимчасовій втраті працездатності.
На вебпорталі електронних послуг страховий стаж розраховується з 1 січня 2004 року. Зарахування стажу до 01.01.2004 здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та інших документів.
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В Пенсійному фонді наголошують на необхідності перевіряти актуальність інформації щодо себе. У разі, якщо вона застаріла або недостовірна, то є можливість подати анкету для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб, додавши скан-копії документів, які підтверджують зміни.
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За матеріалами:
Finance.ua
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