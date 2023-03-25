Як перевірити iPhone, чи не крадений він — Finance.ua

Як перевірити iPhone, чи не крадений він Вчора 06:15 — Фондовий ринок

При купівлі вживаного iPhone є страх, що він буде крадений?

Незважаючи на те, що програмне забезпечення у телефонів компанії Apple має хороший захист від злому, все одно існують випадки крадіжки айфонів.

У вашому Айфоні з заводу стоїть такий додаток як Find My iPhone, який дозволяє власнику легко знайти свій телефон і заблокувати. До того ж сам пристрій прив’язаний до Apple ID і працювати з іншим обліковим записом не буде.

Як перевірити, чи крадений вживаний телефон, який ви купуєте? Потрібно провести низку дій перед здійсненням оплати:

Для початку зайдіть в Загальні налаштування телефону і перейдіть у вкладку «Про пристрій». Там ви знайдете IMEI Айфона. Скопіюйте його.

Далі зайдіть на сайт IMEI Pro і вставте скопійований код у спеціальне вікно.

Пройдіть капчу і натисніть на кнопку Check.

Трохи нижче ви побачите серію, номер і модель пристрою, а також статус. Сервіс покаже, вкрадений це пристрій або ж загублений. Це працює, навіть якщо сам пристрій було привезено з-за кордону, адже сайт працює в усьому світі та має загальну базу за всіма гаджетами компанії Apple і не тільки.

У підсумку ми маємо найлегший спосіб перевірки вживаних телефонів будь-якого виробника.

Також зверніть увагу на стан корпусу. Якщо iPhone має сліди розбирання та ремонту, то це може спричинити проблеми для нового власника. Краще не ризикувати і не купувати пристрій з такими слідами. Їх можна легко виявити при уважному огляді.

Щоб переконатися, що iPhone не розкривався, можна використовувати лупу і ліхтарик іншого телефону, щоб розглянути гвинти кріплення роз’єму зарядки. Якщо їхні шліци без подряпин і пошкоджень, то це ознака того, що ремонт було проведено в нормальному сервісі, а не в домашніх умовах.

Якщо на iPhone є будь-які пошкодження, то це може бути причиною для занепокоєння і запитань до продавця.

Якщо обідок порту зарядки, кнопки або лоток сім-карти не відповідає кольору корпусу, це теж може бути ознакою того, що в смартфоні проводили ремонт і міняли його частини.

Для ранніх моделей iPhone це також стосується кнопки Home. Вона повинна відповідати кольору лицьової панелі і не бути перекошеною, сильно втопленою або виступати над панеллю.

itechua За матеріалами:

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