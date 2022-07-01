Як перевірити декларацію на помилки: інструкція від НАЗК — Finance.ua

Як перевірити декларацію на помилки: інструкція від НАЗК Вчора 14:39 — Особисті фінанси

Як перевірити декларацію на помилки: інструкція від НАЗК

Попри війну публічні службовці продовжують виконувати свої обов’язки та поступово подають декларації за 2021 рік. НАЗК розуміє, що концентруватися на пошуку інформації для декларації може бути важко. Тому у НАЗК підготували три рекомендації, які допоможуть уникнути помилок під час заповнення декларації.

Що треба перевірити

1. Якщо ви сформували нову декларацію на основі попередньої, обов’язково перевірте розділи, в яких потрібно змінити інформацію. Як правило, це дані про доходи, правочини, видатки, майнові зобов’язання та залишки коштів на кінець звітного періоду.

Також цього року у формі декларації з’явилися нові розділи та поля, які потребують заповнення, правила щодо їх заповнення наведені у відповідному Порядку

2. Ознайомтеся з Ознайомтеся з пам’яткою найпоширеніших помилок, яких припускаються посадовці, коли заповнюють декларацію. У пам’ятці перераховані найчастіші невідповідності, які трапляються під час декларування будинків, автівок чи доходів.

3. Якщо це не перша ваша декларація, скористайтеся в Реєстрі декларацій функцією «Дані для декларації». Вона дозволить вам отримати витяг із п’яти реєстрів про вашу власність та обтяження. Ви можете порівняти дані, які внесли в попередню декларацію, відповідно до інформації, яка міститься в реєстрах. Якщо ви припустилися помилок, то зможете їх виправити в новій декларації.

"Пам’ятайте, що якщо ви припустилися помилки, але вже подали декларацію ви можете виправити її впродовж семи днів.

Якщо цей час сплив, напишіть через персональний кабінет у Реєстрі декларацій до НАЗК про помилку, якої ви припустилися, вкажіть правильні відомості, додайте скріни підтвердних документів (за їх наявності) та повідомте причину пропуску строку для подачі виправленої декларації", — йдеться у повідомленні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.