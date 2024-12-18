Як перевезти готівку через кордон — Finance.ua

Як перевезти готівку через кордон Сьогодні 08:00

Як перевезти готівку через кордон

Якщо до 2022 року йшлося, в основному, про заробітчан і найактуальнішим питанням був переказ грошей в Україну, то наразі актуальним є й зворотний переказ — людям, які опинилися за межами Батьківщини, часто потрібна допомога з дому.

Насправді причин може бути маса, тому краще зосередимося на тому, як можна переказати гроші з Європи в Україну чи з України до Європи.

Готівка

Найбанальніший і найпростіший спосіб — вивезти, або завезти готівку через кордон. Звісно, якщо вам пощастило і ви не перебуваєте в категорії осіб, у яких відібрали одну з базових свобод — свободу пересування, тобто не ризикуєте з кордону відправитися прямо на полігон.

Для того, щоб вивезти, або завезти готівкові кошти, уважно вивчіть митні правила країн, чиї кордони ви перетинаєте. Законодавство України та більшості європейських країн дозволяє вивозити чи завозити еквівалент 10 тис. євро на одну особу без декларування та надання документів на ці гроші.

Можна везти з собою й більше, однак тут уже знадобляться документи, які підтверджують походження валюти. І у різних країнах вони різні.

Також врахуйте — митні правила можуть змінюватися, особливо в Україні з її постійною турбулентністю у законодавчому полі. Тому перед тим, як везти стос готівки, не полінуйтеся перевірити останні зміни.

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