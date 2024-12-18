Як перевезти готівку через кордон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як перевезти готівку через кордон

150
Як перевезти готівку через кордон
Як перевезти готівку через кордон
Якщо до 2022 року йшлося, в основному, про заробітчан і найактуальнішим питанням був переказ грошей в Україну, то наразі актуальним є й зворотний переказ — людям, які опинилися за межами Батьківщини, часто потрібна допомога з дому.
Насправді причин може бути маса, тому краще зосередимося на тому, як можна переказати гроші з Європи в Україну чи з України до Європи.

Готівка

Найбанальніший і найпростіший спосіб — вивезти, або завезти готівку через кордон. Звісно, якщо вам пощастило і ви не перебуваєте в категорії осіб, у яких відібрали одну з базових свобод — свободу пересування, тобто не ризикуєте з кордону відправитися прямо на полігон.
Для того, щоб вивезти, або завезти готівкові кошти, уважно вивчіть митні правила країн, чиї кордони ви перетинаєте. Законодавство України та більшості європейських країн дозволяє вивозити чи завозити еквівалент 10 тис. євро на одну особу без декларування та надання документів на ці гроші.
Можна везти з собою й більше, однак тут уже знадобляться документи, які підтверджують походження валюти. І у різних країнах вони різні.
Також врахуйте — митні правила можуть змінюватися, особливо в Україні з її постійною турбулентністю у законодавчому полі. Тому перед тим, як везти стос готівки, не полінуйтеся перевірити останні зміни.
Читайте більше у статті:

Як переказати гроші в Європу з України та навпаки

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.