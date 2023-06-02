Як переселенцям з окупованих територій отримати статус безробітного: пояснює омбудсмен — Finance.ua

Як переселенцям з окупованих територій отримати статус безробітного: пояснює омбудсмен Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

Як переселенцям з окупованих територій отримати статус безробітного: пояснює омбудсмен

Внутрішньо переміщені особи, які не можуть звільнитися з роботи через окупацію території, можуть припинити співпрацю в односторонньому порядку.

Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

Для того, щоб внутрішнім переселенцям звільнитися з роботи, потрібно подати заяву до центру зайнятості за місцем проживання чи перебування на ім'я роботодавця.

Датою припинення трудового договору є наступний день після подання заяви.

Після подачі документа, центр зайнятості у день припинення трудового договору має повідомити про це:

роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними).

Якщо роботодавець перебуває на непідконтрольній території або інформація про місце його перебування відсутня, заяву направляють у територіальний орган центрального органу виконавчої влади на підконтрольній території.

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Документ зберігається до моменту деокупації. Після чого протягом 7 календарних днів даний орган повідомляє:

роботодавця;

територіальний орган Пенсійного фонду України;

територіальний орган Державної податкової служби.

Якщо переселенці не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного, вони отримують такий статус без додаткових вимог.

До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату, страховий стаж допомогу по безробіттю призначають у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття.

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Українська правда За матеріалами:

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