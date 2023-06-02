Як переселенцям з окупованих територій отримати статус безробітного: пояснює омбудсмен — Finance.ua
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Як переселенцям з окупованих територій отримати статус безробітного: пояснює омбудсмен

Особисті фінанси
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Як переселенцям з окупованих територій отримати статус безробітного: пояснює омбудсмен
Як переселенцям з окупованих територій отримати статус безробітного: пояснює омбудсмен
Внутрішньо переміщені особи, які не можуть звільнитися з роботи через окупацію території, можуть припинити співпрацю в односторонньому порядку.
Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.
Для того, щоб внутрішнім переселенцям звільнитися з роботи, потрібно подати заяву до центру зайнятості за місцем проживання чи перебування на ім'я роботодавця.
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Датою припинення трудового договору є наступний день після подання заяви.
Після подачі документа, центр зайнятості у день припинення трудового договору має повідомити про це:
  • роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними).
Якщо роботодавець перебуває на непідконтрольній території або інформація про місце його перебування відсутня, заяву направляють у територіальний орган центрального органу виконавчої влади на підконтрольній території.
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Документ зберігається до моменту деокупації. Після чого протягом 7 календарних днів даний орган повідомляє:
  • роботодавця;
  • територіальний орган Пенсійного фонду України;
  • територіальний орган Державної податкової служби.
Якщо переселенці не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного, вони отримують такий статус без додаткових вимог.
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До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату, страховий стаж допомогу по безробіттю призначають у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття.
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За матеріалами:
Українська правда
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