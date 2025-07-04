Як переказати суму, що перевищує ліміт — Finance.ua
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Як переказати суму, що перевищує ліміт

Фінтех і Картки
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Як переказати суму, що перевищує ліміт
Як переказати суму, що перевищує ліміт
З 1 червня 2025 року ліміт на вихідні перекази для клієнтів «середнього» та «низького ризику» складає 100 тис. грн на місяць. Для клієнтів «високого ризику» — 50 тис. грн на місяць.
Про це сказано в статті Finance.ua «Низький, середній, високий ризик»: про ліміти на вихідні перекази.
Для того щоб мати можливість переказувати з банку до банку більші суми, треба надати до банку документи, що підтверджують джерело та розмір доходів.
Підтвердження прибутків передбачає отримання документів/інформації в електронній формі. Допускаються такі документи:
  • сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7;
  • податкова декларація;
  • зарплатні відомості;
  • підтвердження зарахувань від державних органів;
  • підтверджені прибутки членів сімей;
  • документи, що підтверджують волонтерську діяльність.
Клієнти, які планують здійснювати перекази на суму, що перевищує встановлений місячний ліміт, зобов’язані надати банку документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин.

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При отриманні подібних документів банки скасовуватимуть ліміти або встановлюватимуть їх у розмірі, що відповідає фінансовим спроможностям таких клієнтів, у тому числі шляхом контролю сум надходження на рахунки.

Довідка Finance.ua:

  • у грудні 2024 року 44 банки (включаючи п’ять державних) та дві фінансові компанії NovaPay та RozetkaPay підписали спільний меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг»;
  • мета цієї ініціативи — об’єднання зусиль банківського сектора для протидії фінансовим злочинам, оскільки це підриває стабільність економічної системи.
За матеріалами:
Finance.ua
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