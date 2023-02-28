Як передати показники в ДТЕК: 4 найзручніші онлайн-способи — Finance.ua

Як передати показники в ДТЕК: 4 найзручніші онлайн-способи Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Кінець місяця — найкращий час, щоб передати показники електролічильника. У ДТЕК Київські електромережі порадили 4 найбільш зручні онлайн-сервіси, за допомогою яких зробити це можна легко та швидко. Кожен сервіс працює в режимі 24/7, легкий та простий у використанні.

Про це нагадує ДТЕК.

Вчасно передані дані допоможуть уникнути розбіжностей у нарахуваннях, а клієнтам отримувати рахунки за спожиту електроенергію.

Передавати показники лічильника треба оператору системи розподілу електроенергії (ОСР). Після цього дані про використані об’єми надаються постачальнику, який формує платіжки до сплати. Щоб нарахування були фактичними, а не розрахунковими, їх краще передавати в останні 2 дні поточного місяця до 3-го числа наступного.

Це допоможе уникнути розбіжностей між розрахованим та фактично спожитим об’ємом електроенергії, а постачальник зможе виставити рахунки тільки за реально використане світло.

Щоб легко та швидко передати показники, рекомендуємо скористатися одним із чотирьох сервісів:

зручна веб-форма на сайті ДТЕК Київські електромережі, що працює без реєстрації; чат-бот у Viber та Telegram; інтерактивне голосове меню (IVR-меню) контакт-центру за телефонами +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588, +38 (073) 202 1588. Для початку використання у голосовому меню слід обрати «2»; особистий кабінет на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Найзручнішим є чат-бот у Viber та Telegram . Наразі ним активно користуються вже понад 19 тисяч клієнтів компанії. Для того, щоб почати користуватися чат-ботом, необхідно:

у пошуку месенджера Viber або Telegram ввести «ДТЕК Київські електромережі»;

пройти процедуру верифікації (для незареєстрованих клієнтів);

обрати в меню «передати показники лічильника» та, слідуючи підказкам меню, надіслати інформацію.

Важливо. Якщо клієнт не надав вчасно дані лічильника, нарахування здійснюються, виходячи із прогнозованого (середньодобового), а не фактичного об’єму споживання.

Наступного місяця у розрахунковий період клієнт може передати показники й оператор системи розподілу зробить коригування залежно від обсягу фактично спожитої електроенергії.

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