Як отримати від держави субсидію на землю — Finance.ua

Як отримати від держави субсидію на землю Вчора 20:47 — Особисті фінанси

Як отримати від держави субсидію на землю

Власники земельних ділянок зможуть отримати від держави субсидію на землю.

Про це повідомляє Координаційний центр з надання правової допомоги.

Заявка на отримання бюджетних коштів подається програмними засобами Державного аграрного реєстру з 1 вересня поточного року.

Хто може отримати субсидію

Фізичні і юридичні особи, що обробляють не менше 1 і не більше 120 га земель сільськогосподарського призначення та відповідають іншим умовам програми:

заявниками можуть бути тільки громадяни України або юридичні особи, засновниками яких є виключно фізичні особи — громадяни України;

стосовно яких не застосовуються судові процедури банкрутства та які не перебувають на стадії ліквідації;

які не притягалися до кримінальної відповідальності та не мають незнятої чи непогашеної судимості, та/або не перебувають у розшуку;

до яких не застосовувалися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;

які станом на дату подання заявки зареєстровані, але фактично не перебувають і не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України або на територіях, які включені до затвердженого Мінреінтеграції переліку громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

які не мають заборгованості перед бюджетом;

які не провадять господарську діяльність на території російської федерації та республіки білорусь;

керівники та/або бенефіціарні власники яких не включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Сума виплати становить 3100 грн на один гектар землі, але не більше 372 тис. грн.

Заявки приймаються до 15 листопада 2022 року тільки через Державний аграрний реєстр. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Дія програми поширюється виключно на землі сільськогосподарського призначення, зареєстровані в Державному земельному кадастрі та в Державному реєстрі речових прав.

Якщо земельна ділянка, що перебуває у власності/оренді отримувача, передана ним у користування іншій особі на підставі договору оренди чи суборенди, право на отримання бюджетних коштів на один гектар земель сільськогосподарського призначення має лише орендар/суборендар.

Дія програми поширюється на всю Україну, окрім територій, які включені до затвердженого Мінреінтеграції переліку громад, розташованих у районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації чи оточенні.

Заявка на отримання бюджетних коштів подається отримувачами до Державного аграрного реєстру через особистий електронний кабінет.

На заявку накладається електронний підпис отримувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

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