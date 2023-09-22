Як отримати статус ветерана військової служби — Finance.ua

Як отримати статус ветерана військової служби Вчора 14:00 — Казна та Політика

Про те, хто може отримати статус ветерана військової служби та які пільги передбачені для ветеранів розповів на брифінгу в Military Media Center представник Печерського районного в Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки сержант Ярослав Бондаренко.

Ветеранами військової служби можуть бути громадяни України, які:

бездоганно прослужили на військовій службі не менше 25 календарних років або 30 років на пільгових умовах;

особи з інвалідністю I і II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із виконанням обов’язків військової служби;

особи з інвалідністю I і II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше.

Як оформити посвідчення ветерана ветерана військової служби

Для цього необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування (ТЦК) за місцем реєстрації ветерана. До ТЦК потрібно надати такі документи:

заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби;

копію паспорта або ID-картки;

копію ідентифікаційного коду;

витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

дві фотографії;

копії наказів про звільнення з військової служби;

довідку МСЕК про отримання інвалідності I або II групи, що настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із виконанням обов’язків військової служби.

Які пільги надаються ветеранам військової служби

Ветерани можуть безоплатно лікуватися в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України та першочергово отримувати ліки за рецептом.

Крім цього, ветеранів, які потребують поліпшення житлових умов, першочергово забезпечують житлом. Додатково ветерани мають:

50-відсоткову знижку на оплату комунальних послуг та оплату за користування житлом;

переважне право забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях із пільговою оплатою вартості путівок ветеранів та членів їхніх сімей;

безоплатний щорічний проїзд у межах України залізничним і міжміським транспортом для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості.

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