Як отримати статус ветерана військової служби — Finance.ua

Як отримати статус ветерана військової служби
Про те, хто може отримати статус ветерана військової служби та які пільги передбачені для ветеранів розповів на брифінгу в Military Media Center представник Печерського районного в Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки сержант Ярослав Бондаренко.
Ветеранами військової служби можуть бути громадяни України, які:
- бездоганно прослужили на військовій службі не менше 25 календарних років або 30 років на пільгових умовах;
- особи з інвалідністю I і II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із виконанням обов’язків військової служби;
- особи з інвалідністю I і II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше.
Як оформити посвідчення ветерана ветерана військової служби
Для цього необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування (ТЦК) за місцем реєстрації ветерана. До ТЦК потрібно надати такі документи:
- заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби;
- копію паспорта або ID-картки;
- копію ідентифікаційного коду;
- витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
- дві фотографії;
- копії наказів про звільнення з військової служби;
- довідку МСЕК про отримання інвалідності I або II групи, що настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із виконанням обов’язків військової служби.
Які пільги надаються ветеранам військової служби
Ветерани можуть безоплатно лікуватися в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України та першочергово отримувати ліки за рецептом.
Крім цього, ветеранів, які потребують поліпшення житлових умов, першочергово забезпечують житлом. Додатково ветерани мають:
- 50-відсоткову знижку на оплату комунальних послуг та оплату за користування житлом;
- переважне право забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях із пільговою оплатою вартості путівок ветеранів та членів їхніх сімей;
- безоплатний щорічний проїзд у межах України залізничним і міжміським транспортом для лікування та відпочинку в санаторіях і будинках відпочинку;
- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості.
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