Як отримати статус безробітного та які виплати можна отримати у 2023 році — Finance.ua

Як отримати статус безробітного та які виплати можна отримати у 2023 році Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Як отримати статус безробітного та які виплати можна отримати у 2023 році

На допомогу з безробіття та сприяння зайнятості уряд цьогоріч планує витратити 11,8 млрд грн. Це на понад 5 млрд грн менше ніж у 2022 році.

Про це сказано в статті Finance.ua Допомога по безробіттю 2023

Хто може отримати статус безробітного:

особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна стати до роботи;

особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;

особа, молодша 16-річного віку, яка працювала та була звільнена через зміни в організації виробництва та праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності працівників;

одинока мати/батько, що здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та один з батьків, названих батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А, які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.

Заяву про набуття статусу безробітного можна подати:

особисто до обраного Центру зайнятості (мапа Центрів зайнятості);

в електронній формі через застосунок (Послуги — Допомога по безробіттю) чи портал Дія;

за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, заповнивши заяву онлайн на офіційному сайті Державної служби зайнятості, або ж надіславши електронною поштою видруковану, заповнену, підписану та сфотографовану заяву;

через чат-бот (Telegram, Viber), якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії.

Також Державна служба зайнятості має гарячу лінію. Вона працює з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю — з 9:00 до 16:45 за номером 0 800 33 70 20.

Окрім заяви потрібно надати такі документи:

паспорт або єДокумент (на період воєнного стану);

податковий номер;

трудову книжку (за наявності) або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості;

документ про освіту (за наявності);

військовий квиток (для військовозобов’язаних осіб).

У разі подання заяви в електронній формі копії документів не знадобляться. Але їх потрібно надати протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану, під час першого фактичного відвідування безробітним Центру зайнятості, де відбувалася реєстрація.

Розмір і тривалість виплат

Під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розмір мінімальної зарплати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року. У 2023-му — це 6700 грн.

Мінімальний розмір допомоги для застрахованих осіб, які протягом 12 місяців перед реєстрацією в Центрі зайнятості мають страховий стаж менш як сім місяців — 1 тис. грн.

Допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу безробітного та в період дії воєнного стану не може перевищувати 90 календарних днів.

Водночас для осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів.

Виплата допомоги по безробіттю припиняється в разі працевлаштування безробітного, вступу до навчального закладу, призову на строкову військову або альтернативну службу, у разі перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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