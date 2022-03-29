Як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT-переказів в Приват24 — Finance.ua

Як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT-переказів в Приват24
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) —глобальна телекомунікаційна система, що забезпечує проведення міжнародних операцій.
За неповні пів століття SWIFT перетворилася на лідера галузі фінансових телекомунікацій, обробляючи в середньому близько 30 млн транзакцій щодня.
Систему SWIFT активно використовують у всьому світі не тільки банки, а й інвестиційні компанії, брокерські фірми, біржі, клірингові палати й інші організації.
Про те, як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT-переказів лише за кілька кліків у Приват24, повідомили в ПриваБанку.
Тепер отримати реквізити можна в розділі:
→ «Сервіси»,
→ «Перекази»,
→ «SWIFT»,
→ «Реквізити».
Потрібно виберіти валюту отримання переказу.
- Зазначити гривневу картку;
Перекази автоматично конвертуються в гривню та зараховуються на вашу картку за курсом на день зарахування. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.