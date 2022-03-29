Як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT-переказів в Приват24 — Finance.ua

Як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT-переказів в Приват24

Вчора 17:10 — Фінтех і Картки

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) —глобальна телекомунікаційна система, що забезпечує проведення міжнародних операцій.

За неповні пів століття SWIFT перетворилася на лідера галузі фінансових телекомунікацій, обробляючи в середньому близько 30 млн транзакцій щодня.

Систему SWIFT активно використовують у всьому світі не тільки банки, а й інвестиційні компанії, брокерські фірми, біржі, клірингові палати й інші організації.

Про те, як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT-переказів лише за кілька кліків у Приват24, повідомили в ПриваБанку.

Тепер отримати реквізити можна в розділі:

→ «Сервіси»,

→ «Перекази»,

→ «SWIFT»,

→ «Реквізити».

Потрібно виберіти валюту отримання переказу.

Зазначити гривневу картку;

Завантажити реквізити.

Перекази автоматично конвертуються в гривню та зараховуються на вашу картку за курсом на день зарахування.

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