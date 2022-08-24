Як отримати QR-код для свого рахунку — Finance.ua

Як отримати QR-код для свого рахунку
Одночасно із запровадженням міжнародного стандарту номера банківського рахунку IBAN НБУ розробив правила використання QR-коду для здійснення переказу коштів.
Про це нагадує ФінКульт.
«Правилами визначаються єдині засади використання QR-коду учасниками безготівкових розрахунків для здійснення переказу коштів та вимоги до реквізитів QR-коду», — сказано в повідомленні.
Використання QR-коду забезпечує можливість зручного заповнення платіжних реквізитів клієнтами банків для:
- оплати товарів та комунальних послуг;
- розвитку бізнесу чи власної ідеї;
- здійснення переказів.
Як формувати QR-код:
- безпосередньо у банку, роздрукувавши на папері — його можна використовувати як додаток до договору;
- засобами мобільного додатку, інтернет-банкінгу, системи «клієнт-банк» — код формується автоматично;
- самостійно сформувати код, ввівши відповідні реквізити до генератору QR-кодів.
QR-код використовується для зручності безготівкових розрахунків, спрощеної сплати рахунків та обміну платіжними реквізитами.
Клієнти банків мають можливість оплати товарів та послуг за допомогою QR-коду в один дотик, використовуючи мобільний додаток смартфона.
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